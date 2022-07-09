板橋435藝文特區暑期夏令營　藝起開心動手做做YEAH

▲凡思創藝工作室教學影片側拍。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假終於到來！今年夏天，板橋435藝文特區與435藝術聚落進駐工作室及藝文團隊，以「親子共樂」、「創意發想」及「動手實作」為主軸，共同辦理《435暑假做做YEAH》系列線上、線下課程活動，首波「線上DIY教學工作坊」將在7月底陸續上線，在家創造出獨一無二的手作作品吧！

文化局指出，「線上DIY教學工作坊」將延續去年的「435 ART POP UP」系列工作坊課程，藉由影像教學與提供預約專屬材料包的方式，讓民眾在家輕鬆玩創意，讓藝術融入於日常生活之中。本次邀請435進駐設計工作室「生物室設計工作室」，帶來《竹編工作坊-四海波小花藍》線上課程，從認識竹材及竹編基礎技法開始，帶領民眾逐步編織出實用的小竹籃，且藉由認識基礎技法。

▲435進駐設計工作室「生物室設計工作室」，《竹編工作坊-四海波小花藍》線上課程。

此外，由凡思創藝工作室所帶來的《毬果刺蝟與他的好朋友》線上課程，將透過無毒且環保的輕黏土及大自然物件，做出可愛的動物角色與場景，引導學習製作立體造型。上述兩堂線上課程材料包，將會在7月11日於「板橋435藝文特區」FB粉絲專頁中，開放限量免費材料包預訂。

文化局表示，《435暑假做做YEAH》除了7月底的線上特色教學工作坊之外，8月即將推出實體教學課程，包含構樹導覽與樹皮扇製作工作坊、立體紙捲畫等多元類型，從玩樂中快樂學習！歡迎大家持續關注及參與相關活動訊息，請密切關注「板橋435藝文特區」臉書粉專及「板橋435藝術聚落」網站查詢。

▲凡思創藝工作室《毬果刺蝟與他的好朋友》線上課程。

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