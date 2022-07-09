通緝犯冒哥哥身分逃22年…這回栽了　女警查他Line帳號露馬腳

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子2000年間因毒品案遭通緝，以打零工維生，只要遇到警方盤查，就以沒帶皮夾、證件為由，謊報哥哥身份，每次都矇騙過關，日前在板橋區遭警方攔查，想以同樣手法謊報身份，機警的女警要求看他Line帳號名字，當場識破詭計，讓逃了22年的通緝犯無奈坦白，訊後依法解送歸案。

▲陳男從口袋掏出零錢，謊稱沒帶皮夾證件（影片年份應為2022年） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，51歲陳姓男子2000年間因毒品案棄保潛逃，遭屏東地方法院發布通緝，他遠離屏東北上討生活，平時出門都謹守交通規則，深夜不出門也不涉足不良場所，只要遇到攔檢盤查，都以沒帶皮夾、證件為由，謊報哥哥身份證號矇騙過關，22年來從沒出差錯。

▼女警要求查看他LINE帳號，戳破他謊言 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（6月）29日上午6時許，陳男開車出門要去打零工，行經板橋區板城路、藝文一街停等紅燈時，遇到巡邏的女警盤查，陳男心虛言詞閃爍，眼神飄忽不定，還刻意迴避女警眼神，此舉引起警方懷疑；陳男依舊以未帶皮夾為由，謊報哥哥身份。

雖然經女警用小電腦查出無異，女警仍懷疑陳男身份，先詢問「你沒帶皮夾怎麼會有錢？」，陳男支吾其詞，轉身從口袋掏出數個銅板，表明沒皮夾，女警靈機一動，要求查看他Line帳號名字，是否與說的名字一致，陳男慌了，還回說「手機我不會用」，女警協助打開後，看到名字顯示非他所說，「你報別人證件啊」，當場識破陳男詭計。

女警呼叫警網支援時，陳男才坦承自己謊報身份，將真實身分證號念出，經小電腦查詢，才發現陳男是22年前屏東地院的毒品通緝犯，待支援警力到場將他帶回派出所偵訊，訊後依毒品通緝解送歸案。