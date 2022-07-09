　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯冒哥哥身分逃22年…這回栽了　女警查他Line帳號露馬腳

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子2000年間因毒品案遭通緝，以打零工維生，只要遇到警方盤查，就以沒帶皮夾、證件為由，謊報哥哥身份，每次都矇騙過關，日前在板橋區遭警方攔查，想以同樣手法謊報身份，機警的女警要求看他Line帳號名字，當場識破詭計，讓逃了22年的通緝犯無奈坦白，訊後依法解送歸案。

▲▼陳男從口袋掏出零錢，謊稱沒帶皮夾證件，冒哥哥身份要躲避查緝，女警要求查看他LINE帳號，戳破謊言 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男從口袋掏出零錢，謊稱沒帶皮夾證件（影片年份應為2022年） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，51歲陳姓男子2000年間因毒品案棄保潛逃，遭屏東地方法院發布通緝，他遠離屏東北上討生活，平時出門都謹守交通規則，深夜不出門也不涉足不良場所，只要遇到攔檢盤查，都以沒帶皮夾、證件為由，謊報哥哥身份證號矇騙過關，22年來從沒出差錯。

▼女警要求查看他LINE帳號，戳破他謊言 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男從口袋掏出零錢，謊稱沒帶皮夾證件，冒哥哥身份要躲避查緝，女警要求查看他LINE帳號，戳破謊言 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（6月）29日上午6時許，陳男開車出門要去打零工，行經板橋區板城路、藝文一街停等紅燈時，遇到巡邏的女警盤查，陳男心虛言詞閃爍，眼神飄忽不定，還刻意迴避女警眼神，此舉引起警方懷疑；陳男依舊以未帶皮夾為由，謊報哥哥身份。

雖然經女警用小電腦查出無異，女警仍懷疑陳男身份，先詢問「你沒帶皮夾怎麼會有錢？」，陳男支吾其詞，轉身從口袋掏出數個銅板，表明沒皮夾，女警靈機一動，要求查看他Line帳號名字，是否與說的名字一致，陳男慌了，還回說「手機我不會用」，女警協助打開後，看到名字顯示非他所說，「你報別人證件啊」，當場識破陳男詭計。

女警呼叫警網支援時，陳男才坦承自己謊報身份，將真實身分證號念出，經小電腦查詢，才發現陳男是22年前屏東地院的毒品通緝犯，待支援警力到場將他帶回派出所偵訊，訊後依毒品通緝解送歸案。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
狼師猥褻反遭少女「掐頸壓制」！　妻辯：他無法晨勃
俄羅斯小弟反了！哈薩克宣布退出獨立國家國協
16歲高中生闖管制區戲水「卡深潭亡」　爸怒喊告
快訊／戴資穎惜敗陳雨菲　無緣晉級大馬大師賽冠軍戰
安倍晉三12日葬禮地點曝光！　「膝下無子」愛妻任喪主
安倍遇害！前警察拋3點「維安沒太大問題」：民主國家必然風險
台劇女神空降《營業中》！　庹宗康秒變暖男
日星悼安倍！中居正廣穿喪服　娛圈大姐大：日本安全神話崩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

16歲高中生闖管制區馬陵溫泉戲水「卡深潭亡」　爸接噩耗怒喊告

他帶板手找前女友求復合...輸給安全帽　落跑自摔特殊身份曝

心臟科醫師攀茶岩山骨折又高山症　黑鷹直升機1hr成功吊掛送醫

通緝犯冒哥哥身分逃22年…這回栽了　女警查他Line帳號露馬腳

驚險畫面曝！開車失神衝路邊側翻人行道　10機車「保齡球全倒」

天兵阿北貨車拖冷凍櫃上街　一路搖晃刮花保時捷...這下賠慘了

紅膠帶是密碼...販毒集團走私15億毒品原料　13人踢鐵板...全起訴

男摔落電動車全身泥濘受困產業道路　警消28小時終於尋獲

男控醫院造假簽名超收2.5萬手術費　中國附醫秀親簽時間打臉

快訊／找到了！16歲少年谷關野溪戲水　卡深潭被撈起無生命跡象

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

獅猿激戰爆發觸身球衝突　投手胡智為遭驅逐出場

郭靜不凍卵「沒有想生小孩計畫」　廖允杰又被cue...抱歉：沒有別人了XD

羅PD遭「狂催玩遊戲」快瘋掉XD　藝人整路吵鬧..他「給錢求安靜」

16歲高中生闖管制區馬陵溫泉戲水「卡深潭亡」　爸接噩耗怒喊告

他帶板手找前女友求復合...輸給安全帽　落跑自摔特殊身份曝

心臟科醫師攀茶岩山骨折又高山症　黑鷹直升機1hr成功吊掛送醫

通緝犯冒哥哥身分逃22年…這回栽了　女警查他Line帳號露馬腳

驚險畫面曝！開車失神衝路邊側翻人行道　10機車「保齡球全倒」

天兵阿北貨車拖冷凍櫃上街　一路搖晃刮花保時捷...這下賠慘了

紅膠帶是密碼...販毒集團走私15億毒品原料　13人踢鐵板...全起訴

男摔落電動車全身泥濘受困產業道路　警消28小時終於尋獲

男控醫院造假簽名超收2.5萬手術費　中國附醫秀親簽時間打臉

快訊／找到了！16歲少年谷關野溪戲水　卡深潭被撈起無生命跡象

斯里蘭卡示威者「破門攻佔官邸」　嗨跳泳池狂歡！總統傳倉皇逃離

米克斯見幼齒嫩妹「衝隔壁桌搭訕」討摸摸　她嘆：到底是誰家的狗

快篩需求放緩、營收增幅收斂！泰博、寶齡6月營收下滑　仍寫同期新高

預防日本腦炎台東衛生局籲民眾加強防蚊　按時帶幼兒接種疫苗

黃揚明爆新竹市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

台北少見銅板價老麵店！乾拌麵搭魷魚羹、好口味讓周湯豪念念不忘

LIVE／台北電影獎紅毯直擊！《ETtoday》全程直播　華麗陣容看這裡

超離譜！2022雲林國產精品咖啡生豆評鑑出包　重新公佈得獎名單

工作4年達目標「月薪破10萬」他卻嘆：生活還是痛苦！網4字破盲點

竹市+531！累積確診7.3萬　兩大施打站下週幼兒疫苗開打

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

即／留言「想槍斃蔡英文」　警方逮大學畢業生

中永和深夜連傳槍案！15歲少年持槍掃射2店家

獨／谷關知名地標「千年五葉松神木」倒了　主幹被蛀空

追撞前車10hr後死車內　男陳屍台灣大道

龍潭觀光大池驚見漂浮女屍 打撈上岸明顯死亡

3車擋道被通知移車　他動作最慢車遭砸爛

即／16歲少年谷關野溪戲水跌落　卡3尺深潭被撈起

四海堂口太子遭斷手　北聯少年行兇下場曝

槍砲犯遭圍捕衝撞警方　警開2槍壓制

即／三峽婦疑闖紅燈遭撞飛　送醫傷重不治

即／男南雅奇岩水肺潛水溺水！　教練急拖上岸救不回

假離婚！老婆成別人「天菜」　他氣炸怒告小王又慘敗

快訊／台南麻豆資源回收場火警！濃煙竄天

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

更多熱門

相關新聞

源邸不凡收藏新板稀有26%公設

源邸不凡收藏新板稀有26%公設

源邸座落大新板正核心，擁五鐵共構府中MRT，散步10分鐘走入新板特區，誠品、環球、麗寶SHOPPING MALL，完整匯集政府機構、通達全台的五鐵交通、直達世界機場、以及國際精品雲集的購物商場， 置身於國際城市競爭力。人文氣息傳承府中商圈，板橋百年的歲月留板橋人美好回憶。

跟騷法滿月！彰化受理18件　前男友騷擾占5成

跟騷法滿月！彰化受理18件　前男友騷擾占5成

CYBERBIZ攜LINE合作實現OMO商機

CYBERBIZ攜LINE合作實現OMO商機

新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

新北推亮點友善店家　服務、環境雙升級

隱藏版大公開！　LINE「8款免費貼圖」快下載

隱藏版大公開！　LINE「8款免費貼圖」快下載

關鍵字：

毒品通緝犯板橋女警line

讀者迴響

熱門新聞

女星懷胎4月「胎兒異常罹罕病」！忍痛引產大哭

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

安倍身亡「日年輕人超冷漠」2原因曝光！

《小鬼當家》男星離世！

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

安倍晉三為她助選卻身亡！　女候選人全程目睹崩

27歲混血女星2年前得腦癌「又罹乳腺癌」！

快訊／安倍晉三「直接死因曝光」！

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

即／安倍晉三遺體抵達東京家中！

莫子儀宣布「我結婚了」！甜喊太太：謝謝她體諒

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面