夏季綠寶石！五星食材直送五星飯店　新北鮮筍怎麼料理都美味

▲新北農友鮮採綠竹筍直送五星飯店。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現正值綠竹筍盛產季節，新北市周邊淺山環境非常適合綠竹筍生長，為推廣這「夏季美味」，新北市政府農業局與「中式粵菜-望月樓」、「日系懷石料理-JR東日本大飯店台北」等業者合作，於產季聯名推出各式限定綠竹筍料理，不論中、日菜系，還是涼拌、油炸、燉煮、快炒、焗烤等各式料理手法，皆能襯托五星食材的美味。

目前恰逢綠竹筍產季，新北市因靠山臨海，雨量豐沛、氣候溫和，培植出的綠竹筍纖維質較細、甜度高，且綠竹筍特有高纖、低熱量及低膽固醇食材特性，既美味又養生，深受各年齡層喜愛。為滿足所有「饕客們」，新北市農業局媒合產區農會供應當日現採竹筍直送飯店，五星食材搭配五星手藝，被譽為新北第一粵菜的「望月樓」，自即日起至8月31日止，限時推出「新北冠軍筍美饌」 。

▲新北第一粵菜的「望月樓」限時推出「海膽醬焗烤冠軍筍」。

6道色味雙全料理「叉燒竹筍鳳梨捲、鹹魚竹筍田雞煲、海膽醬焗烤冠軍筍、竹筍堅果炒西班牙伊比利豬、哈密瓜竹筍煲螺頭湯、香辣竹筍煎包」主廚蘇權暉獨創人氣料理「海膽醬焗烤冠軍筍」，是將帶殼筍煮熟剖半，挖出筍肉做成容器，將海膽、筍丁、蝦仁、帶子、雞肉、蘑菇等餡料混炒回填，最後烘烤增香，每一口都更凸顯竹筍的清甜。

首間進軍海外市場的「JR東日本大飯店台北」9月底前，於午間時段限量供應竹筍樂享套餐「輝夜姬懷石」，內含9品道地懷石料理，日籍主廚郡司行雄特別推薦「用葛粉製作的綠竹筍豆腐」，筍香融合道地日式風味。

▲首間進軍海外市場「JR東日本大飯店台北」，限量供應竹筍樂享套餐「輝夜姬懷石」。

農業局長李玟表示，今年為推廣「新北健康三寶-綠竹筍」品牌，特別與中、日系飯店業者合作，於產季聯名推出季節限定料理，此外農業局整併多家線上平台，推出「新北綠竹筍e易購」專區，隨時可以下單品嚐當季綠竹筍的美味。

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