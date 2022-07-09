▲新北行動治理座談前進三峽，侯友宜傾聽基層民意需求。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

持續傾聽基層心聲！新北市長侯友宜今（9日）上午率市府團隊至三峽區公所，針對區內文化資產保存、擴增停車空間、行人交通、環境降噪及地方建設等議題與里長直接面對面溝通，並責成各局處儘速協助完成，與里長們一起打拚，攜手讓市民安居樂業。

座談會開始之前，侯市長特別頒發感謝狀予三峽普賢寺，感謝其響應「新北市好日子愛心大平台」，捐贈市府1000箱計100萬元關懷箱之愛心義舉，支持新北防疫政策，讓本市防疫工作更有力量。

會中三峽區長周晉平先就近期三峽市政建設成果進行簡報，包括三峽河自行車道整體工程、長福橋至八安橋段步道拓寬、第五救災救護大隊廳舍及車輛保養中心、國光段社會住宅區內道路及公園新闢工程等皆已完工，另三鶯大橋改建工程第一階段亦已完工通車，第二期主橋改建工程預計113年完工，捷運三鶯線截至111年6月已達計畫進度65%。

在提案部份，近年北大特區周邊人口持續移入，噪音管制及防噪措施為地方關切，包括龍學里長周秀鳳希於大義、學成路口設置科技執法，維護社區安寧；龍恩里長黃家賢則盼能於國慶路捷運路段設置全罩防噪牆，確保捷運通車、震動噪音不會影響社區生活作息。對此，警察局表示，三峽大義與學林路口，已有固定式測速照相取締設備，將請三峽分局於該路段加強編排移動式測速照相勤務。

▲新北市長侯友宜頒發普賢寺感謝狀感謝支持防疫政策。



另外，環保局亦已於龍學里周界道路、學勤路與大義路口設置固定式科技執法設備，及於北大特區主要幹道進行移動式聲音照相加強噪音車取締，且7月中旬會再於龍學里學成路與大德路口新增一處，並持續與三峽分局聯合夜間攔查，取締使用未認證之改裝排氣管，自110年起已依法裁處550件。

而針對捷運三鶯線噪音防制措施，捷運局表示，國慶路段係設置全罩式骨架之弧形隔音牆，輔以可動式岔心軌道系統以降低噪音源，依「陸上運輸系統噪音管制標準」規定：日間噪音值75分貝(db)、夜間65分貝( db)，北大隆恩社區路段經測試結果，模擬噪音值日間為60.7分貝(db)、夜間為58.5分貝（db），均比噪音管制規定值小5分貝（db）以上。

另外，安溪里長王曼甄也期能清除三峽河河岸雜草，水利局表示，里長所反映地區為低水護岸濱水帶，因有生態棲息維護及保育之必要，原則保留植生，惟為利排水路通暢，已定期清理排水口兩側雜草，三峽河兩岸高灘綠地，亦每月定時除草，維護自行車道周邊綠地及堤坡綠化處環境。

侯友宜感謝各里長積極解決當地問題、反映里民需求，並表示，今年度行動治理主要檢視列管事項執行情形，並了解還有哪些需改進之處，另外，也藉此機會感謝第一線公所同仁、里長，在防疫期間辛勤守護市民健康。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理至今，三峽區計提案33案，已完成29案，執行率88%，市府將持續與基層溝通合作，協助里長解決問題。

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