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林智堅重申論文原創　賴香伶：總是用「申論題」回答「是非題」

▲▼台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／賴香伶辦公室提供）

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／賴香伶辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅辭職後展開桃園市長競選行程，面對近期「論文門」爭議延燒，再度強調自己是論文的原創者，呼籲外界抹黑不要持續魚目混珠。對此，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（9日）表示，林智堅總是用「申論題」回答「是非題」，請他不要用烏賊遁形之術，應儘速公布原創者的資料。

賴香伶表示，林智堅涉及論文抄襲爭議，明明是一個「是非題」，但他總是用「申論題」回應社會各界的質疑，林智堅是不是論文的原創者？其實他只要拿出原創者證據攤在陽光下，一切就可以非常明白。但是到底他2008年在中華大學參與了什麼？在2018年台大論文的「原創」，到底資料佐證在哪裡？請林智堅不要用烏賊遁形之術，趕快把資料攤開、公佈出來。

賴香伶說，整個執政黨真的是「全黨救一人」，從總統在臉書上寫「智堅辛苦了」，到相關的部會包括：國安局長陳明通幫他護航，如果連國科會也無預警地把學術倫理規範下架？是不是整體國家「黨政聯合作戰」的伎倆？這樣真是讓大學自主、學術倫理蕩然無存。

賴香伶強調，她呼籲林智堅應該針對國科會研究計畫有沒有抄襲為自己的論文？你在台大國發所與余正煌先生論文雷同度這麼高？這件事到現在說不清楚、講不明白，這樣還要用迂迴戰術想要拖過去，大家對林智堅的誠信是大打折扣了。

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