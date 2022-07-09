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林智堅請辭首日！換封面照喊「早安桃園」　未改簡介仍是新竹市府

▲林智堅9日將原先的新竹市臉書封面照，更換成濤桃園市空拍照。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

▲林智堅9日將原先的新竹市臉書封面照（圖下），更換成桃園市空拍照。（合成圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅昨正式請辭新竹市長，轉身投入選舉；他今（9日）一早，立刻把臉書封面照換上桃園空拍照，並說「早安，桃園！」該照片一小時內就超過3700人按讚、逾340則留言，其中不少人替林智堅加油鼓勵。

而林智堅上一張的臉書封面照，是4/5上傳的新竹頭前溪空拍照，呈現出橫跨新竹市與新竹縣竹北市的台一線頭前溪橋車來車往畫面，圖片上還寫著「新竹 宜居－創新－永續」。

只是林智堅雖更換了封面照，但簡介上還是寫著「邀請您跟我一起關心新竹市，認識這座我們共同生活的城市，從認識到認同？」且地址、電話與連結網址，仍是新竹市府。

新竹市府昨舉辦代理市長宣誓就職暨交接典禮以及感謝歡送會，林智堅出席致詞細數執政7年多的政績，並感謝新竹市民給他機會，讓他可以為新竹奮鬥。林智堅也說，8年過去了，雖然自己頭髮白了、皺紋也多了，不過更有經驗、更有自信、也更加成熟。

目前新竹市長由新竹市府秘書長陳章賢代理。

▼林智堅9日上午9時前，尚未更換簡介。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

▼林智堅9日上午9時前，尚未更換簡介。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

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