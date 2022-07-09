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「市長論文熱度應沒事了」　王鴻薇曝林智堅支持者消費安倍晉三　

▲林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）

▲林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，讓許多台灣人感到震撼與難過，然而國民黨台北市議員王鴻薇揭露一個民進黨桃園市長參選人林智堅後援會LINE群組訊息，發現有人說「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了」。王鴻薇譴責，很無言，任何人的死亡都不該是誰開心的理由。

王鴻薇9日上午在臉書上傳一張截圖，顯一個857人的LINE群組中，有人表示，「安倍中槍，市長論文熱度應該沒事了」、「我們小智福氣夠 到哪都有人幫 連老天都幫他 藍營市長根本沒得比」。王鴻薇說這是一個林智堅後援會群組的訊息，「我覺得很無言。任何人的死亡都不該是誰開心的理由。」

王鴻薇表示，各位不用擔心，因為林智堅抄襲論文案從一開始就不是政治聲量遊戲，而是整個台灣高等教育圈的知識份子底線的問題。「這是司法、學術界無法迴避的瘡疤」。

王鴻薇說，這幾天有很多人都問，為什麼不等林智堅登記、選前再揭發，不是更可以痛擊，原因很簡單，看到如此證據確鑿，涉及公共利益的問題，再多的政治算計都要放一旁。

王鴻薇強調，不能讓林智堅把台灣高等教育當白癡。

▲王鴻薇揭露林智堅後援會LINE群組，有人消費安倍晉三。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇揭露林智堅後援會LINE群組，有人消費安倍晉三。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

針對自己的台大國發所在職碩士論文被指控抄襲同研究所的余政煌，林智堅5日中午召開記者會，澄清自己雖跟余讀同科系、同老師，但碩論主題、研究對象跟結論都不同；自己是研究2014年新竹市長選舉三腳督現象、成因跟特質等，並以自己設計的問卷、第一手的民調資料作為分析依據，而余政煌的論文主題是探討林智堅個人勝選因素。

林智堅表示他比余政煌更早接受當時的指導教授、現任國安局長陳明通指導，陳不僅拿他的資料給予參考，也以口試委員身分給余建議；而余政煌在論文中，也感謝陳協調林提供競選總部內部參考所用的民調，讓他來做分析，當時的引薦人則是陳明通的楊姓助理。 林智堅強調，他才是民調資料的原創者，只是余政煌先於2016年碩論口試，自己則2017年才畢業。

至於2008年中華大學科管所碩士在職生的畢業論文部分，林智堅說，他就讀中華大學期間，沒有任何公職，還是助理，當時接受賀力行指導，2008年完成「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」論文口試，教授李友錚為口委；而在撰寫論文期間，包括賀力行、王明郎、李友錚等教授，其中一名口委在TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組，因此大家決議一起研究討論，並於2008年4月在一場學術研討論上聯名發表上述論文。

「這可以驗證我們沒有抄襲，我們是原著。」林智堅說，老師署名的聲明中也說，林智堅有參加竹科管理局研究案的問卷設計跟問卷回收，以及資料分析，「也就是老師都認為我參與整個

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