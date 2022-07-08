安倍遇刺亡！李來希問「怎看台日未來發展」　網竟回「讚」超逆風

▲安倍晉三辭世，李來希詢問怎麼看台日未來發展，然而反應超逆風。（圖／翻攝自Facebook／李來希，下同）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相、日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三今（8日）上午遭兇嫌開槍，胸頸中彈，不幸於下搶救不治，享壽67歲。對此，全國公務人員協會前理事長李來希在臉書詢問，怎麼看台日未來關係的發展？結果目前留言區回應超「逆風」，其中更有人表示「讚」。

日本7/10將舉行參議院選舉，安倍晉三8日上午11時半許在奈良市替參議院議員候選人助選時遭人槍擊，左胸、右頸中彈血流不止，起初安倍的意識還有反應，但後來呈現心肺停止狀態。在槍響十分鐘後，醫療直升機緊急載安倍送奈良縣立醫科大學附屬醫院急救，現任首相岸田文雄知情後，緊急取消行程返回東京，但他也透露透露安倍傷況不樂觀。然而，安倍晉三仍於下午搶救不治。

日本警方稍早已逮捕41歲男性兇嫌山上徹也。據NHK引述警方聲明，山上徹也在調查中坦言自己對安倍有強烈不滿，因此才決定開槍殺死他。

對於安倍晉三辭世，李來希透過臉書詢問，「日本前首相安倍晉三因槍擊往生了！夥伴們怎麼看台日未來關係的發展？」留言區中，有網友表示「讚」、「報應」、「可否台灣的政客們也同享這絕局？」、「台灣政府繼續當日本人走狗」、「釣魚台強硬的態度不是很欣賞這個人」。

但也有人說，「死於刺殺令人震撼而傷心」、「有些普世價值和人情事理，我們的發言最好別太情緒化，否則和我們討厭的那群人有何不同」。