不斷更新／安倍遇刺各國領導人「沉痛哀悼」　強生：英國與日本同在

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日上午11時半左右在奈良市大和西大寺車站發表選舉演說時，遭41歲嫌犯山上徹也從身後持自製手槍開槍攻擊，當場中彈倒地，並被救護車與救護直升機緊急送往醫院治療，仍於下午5時3分不治身亡，主治醫福島英賢表示，安倍到院後隨即進行手術，以找出出血部位，並進行止血，在手術過程中，並未在安倍身上發現子彈，而死因則是失血過多身亡。對此，各國領導人也紛紛發聲悼念。

英國

首相強生（Boris Johnson）在推特發文表示，聽聞對安倍晉三可鄙的攻擊，「我大感震驚難過」，他的領導力將會被全世界記住，另外，英國也會與日本人民同在，「在這個黑暗和悲傷的時刻，英國與你們站在一起。」

▲英相強生。（圖／路透）

韓國

總統尹錫悅發布聲明指出，對於安倍晉三去世的消息感到震驚和悲痛，「我向失去日本歷史上在位時間最長的首相和受人尊敬的政治家的死者家屬和日本人民表示哀悼。」同時也譴責兇手行徑是「不可接受的犯罪行為」。

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

新加坡

總理李顯龍在臉書發文指出，得知日本前首相安倍晉三8日在奈良縣被槍殺後，他深感震驚，「這是一種毫無意義的暴力行為」，同時也向安倍晉三妻子安倍昭惠及日本人民表達誠摯慰問。

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

馬來西亞

首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）發步推文指出，安倍是馬來西亞「向東學習政策」（Look East Policy）的關鍵支持者，扮演2國之間緊密關係的關鍵角色，今年他以日本首相特使身分訪問馬來西亞時，兩人才見過面，對於這個消息感到相當難過，除了向日本政府及人民表達最深切的哀悼之外，也譴責犯嫌暴行。

▲馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。（圖／達志影像／美聯社）

印度

總理莫迪（Narendra Modi）在推特上表示，「我親愛的朋友安倍晉三遇襲，我深感憂慮」，並稱安倍是一位傑出的政治家、傑出的領導人和傑出的管理者，「他為日本奉獻他的一生。」

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

俄羅斯

俄羅斯總統普丁透過發言人，對於遭到槍擊身亡的前日本首相安倍晉三，表達哀悼，認為安倍是一位真正的愛國者，一直為國家的利益著想，「他試圖透過外交談判，與普丁建立良好、務實和建設性的關係，這是許多國家所沒有的政治家典範。」同時也暗諷烏克蘭總統澤倫斯基，在戰場上保衛國家利益是死路一條。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

中華民國

總統府發言人張惇涵8日下午表示，安倍晉三是國際社會重要領袖，更是台灣最堅定的朋友，蔡英文聞訊後至感痛心遺憾，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼，「總統認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，台灣也失去了一位重要摯友；臺灣與日本同為民主法治國家，我國政府嚴厲譴責暴力不法行為」。

張惇涵表示，總統並責成外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷，向日本政府及安倍晉三的親屬致以誠摯哀悼。「總統認為，雖然安倍前首相離世，但台灣社會及人民，將永遠懷念他熱愛台灣的熱忱，以及畢生對台日關係的貢獻。台灣與日本也會繼續攜手互相扶持，向國際社會證明，『善的循環』不畏暴力，『善的循環』不會止息。」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

日本

安倍晉三遭槍擊消息傳出後，首相岸田文雄緊急取消了所有拜票活動，立即返回東京坐鎮，同時下令所有在各處助選的閣僚立即返回東京。岸田表示，現在還無法掌握嫌犯的動機與詳細犯案過程，但這是絕對無法被原諒的事情，日本當局會嚴厲譴責相關犯行。

針對安倍晉三經搶救後不治，岸田坦言，為此感到相當遺憾，並再次譴責嫌犯的行為，目前還沒有餘力思考未來的事，但考慮會以國葬的方式追悼安倍。至於日本即將在週末舉行的參議院大選，目前還沒有計劃推遲或改變。

▼日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）