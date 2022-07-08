山上徹也埋伏射殺安倍　聲明「我知道安倍會來」：所以決定殺他

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記者趙蔡州／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良演說時，遭人近距離槍擊送醫不治，享壽67歲。兇嫌山上徹也接受調查時透露，他對特定的宗教團體懷有怨恨，才會針對與宗教團體有關係的前首相安倍晉三，「我知道安倍前首相會來奈良，所以決定犯罪」。

根據日本TBS NEWS報導，兇嫌41歲山上徹也目前居住在奈良市，曾經在海上自衛隊任職軍官，目前職業不明，他8日上午11時許疑似用自製槍械，對正在奈良市內進行演講的安倍晉三連續射擊2槍，事發後立刻被現場警備人員壓制逮捕。

山上徹也在接受調查時透露，他對特定的宗教團體懷有怨恨，才會針對與宗教團體有關係的前首相安倍晉三，「我知道安倍前首相會來奈良，所以決定犯罪」。

▲日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊，送醫後不治。（圖／達志影像／美聯社）

考量到保安需要，警視廳仍會派遣特勤人員，隨行保護有過任職首相經歷的人，這次安倍晉三從東京訪問奈良縣，就有警視廳特勤人員隨行保護，並與奈良縣警方進行了必要的維安。

警視廳表示，安倍晉三到奈良市區進行演說，行程是前一天才決定的，針對這次的維安體制究竟是否充分，未來會進一步進行確認與驗證，至於事發時現場的維安狀況、究竟有多少警力及部屬細節，考量到會影響未來維安工作，暫不公布。

由於山上徹也疑似用自製槍械殺害安倍晉三，日本警方目前正在調查山上的住宅，釐清槍械零件的獲取途徑及製造方法等細節，同時釐清山上徹也的犯罪動機。

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