林智堅走訪竹市6宮廟　祈求國泰民安保佑市民

▲林智堅於天公壇參拜。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（7）日上午與市府團隊一級主管，赴長和宮、天公壇、竹蓮寺、金山寺、富美宮、南華宮參拜，祈求市政順利、國泰民安。林智堅市長於天公壇參拜時，多位市民驚喜送上花束，祝福他一切順利，更有市民阿嬤大讚林智堅市長幸福施政，笑說「你七年多任內我多了五個孫子！」

林智堅表示，他的工作將在明天告一段落，今天帶著非常不捨但虔誠的心前來參香，祈福國泰民安、風調雨順；他也說，身旁這群堅強、優秀的主管同仁都會留下，持續大步推進各項施政工作，讓市民平安幸福。

民政處指出，台灣最古老、最負盛名的天公廟有「三間半」，分別是「新竹天公壇」、「台中沙鹿玉皇殿」、「台南天壇」以及半間「彰化元清觀」，其中擁有200多年歷史的新竹天公壇，原名金闕殿，早期為北台灣唯一主祀玉皇大帝的寺廟，每年小年夜及初九天公生，香客蜂擁而至，絡繹不絕，足顯天公壇神威顯赫。

市府表示，感謝天公壇管理委員會這幾年對於新竹市民的庇護，長期致力於社會公益，捐贈新竹市府消防車、雲梯車、救護車、水庫車、救助器材，也提供給民眾使用的住宅警報器等救災設備，自民國88年起，捐贈累積金額突破5500餘萬元，是宗教團體的典範，令人十分敬佩。