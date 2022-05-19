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公墓變公園 　竹市編列6千萬預算啟動第五公墓遷葬

▲第五公墓遷葬說明圖。（圖／新竹市政府提供）

▲第五公墓遷葬說明圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

位於新竹市南寮國小對面的第五公墓，占地約3公頃，共1454座墳墓。市府表示，由於該處環境雜亂、發展不易，今年編列6千萬元遷葬補償金啟動遷葬，並活化公墓土地為公園用地，之後會持續規畫發展。遷葬民眾只要備妥亡者除戶謄本正本、關係身分證明、身分證影本、存摺影本、印章、墓碑4照片等6文件，即可於111年6月1日至113年4月30日申請。

新竹市長林智堅表示，城市美學是本市重要施政政策，公墓環境改善也是重要的一環，他上任後已完成本市第六公墓及第一公墓遷葬工作，共計7.72公頃，遷葬2721座墳墓。而第六公墓遷葬後恢復植被綠化，第一公墓則作為清華大學的學校用地。

林智堅市長指出，此次啟動遷葬的南寮第五公墓面積約3公頃，估計有1454座墳墓，遷葬計畫104年即開始討論，先後遷了第六公墓還有第一公墓，南寮部分因塔位不足，遲未啟動，直到今年大坪頂新建納骨塔「永恆之丘」即將完工，全新增設4萬餘個塔位，才開始遷葬，將有效改善南寮地區環境與活化公墓土地。

市府說明，本市殯葬管理自治條例新增的一櫃雙罐、詠生樹樹葬園區使用，以及遷葬補償金附葬補償從5000元調高至1萬元等相關規定，已於111年3月26日生效實施，今各項配套措施已近完備，在考量市民需求下，於111年6月1日起至113年4月30日止辦理有主墓遷葬作業，請民眾依公告期程辦理遷葬作業。

民政處指出，本次遷葬相較於108年第一公墓遷墓補償方案，提供民眾更多選擇。本次遷葬補償措施分為兩種：第一，根據遷葬補償費（救濟金）發放標準領取，墳墓面積每平方公尺6,000元，最高補償金額7萬8,000元，最低4萬3,000元，合葬者，每增一具遺骨或骨罐，再加發補償費1萬元，屍體尚未腐爛者，另加發遷移處理費3萬元，也就是說，最高金額再提升。

第二，每一座墳墓發放補償費新台幣6,000元，並免費使用本市火化設施、大坪頂納骨塔2萬元以下之塔位及免收選位費，如使用塔位規費高於2萬元，超出部份以收取價差方式辦理。

至於申請方式，殯葬管理所表示，請墳墓所有人、管理人、關係人、認領人備妥下列文件：
1.亡者除戶謄本正本1份。
2.可證明申請人與亡者關係之戶籍謄本或相關證明文件。
3.申請人身分證正反面影本。
4.申請人存摺影本（郵局或銀行均可）。
5.申請人印章。
6.起掘前之墓碑（正面照）、起掘中（骨骸或骨罐放置於墓碑前照片）及起掘後（墓碑擊破照片）及墓穴填平照片各1張。
並至新竹市殯葬管理所（新竹市成德路132號）辦理墳墓遷葬認領手續及遷葬作業，如有任何疑問都歡迎向殯葬管理所（03-5220179分機107）詢問。

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