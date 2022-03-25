竹市詠生樹園區推環保葬　明年底前免費逾5百人申請

▲「詠生樹」坐落於生命紀念園區羽化館前方。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第一座環保自然葬園區「詠生樹」，園區寬闊、環境優美，且市府為鼓勵環保自然葬，去（110）年3月22日起至明（112）年12月31日，推出全額免費優惠，目前申請人數已逾500人，優質環境更吸引許多來自外縣市民眾協助已逝世親友移居「詠生樹」。此外，下周末就是清明連續假期，市府也持續呼籲宣導民眾，本周末可提早掃墓，避開假期間掃墓人車潮。

新竹市政府民政處長張力可強調，「詠生樹」坐落於生命紀念園區羽化館前方，面積共計1.1公頃，全區分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏等6區，預計有5,354個穴位。園區內栽種榕樹、杜英、竹柏、落羽松、櫸木、茄苳等各式樹木，植存區域採循環使用方式，以達永續循環利用的環保目標。

市府表示，新竹市地狹人稠，加以傳統土葬方式也不再適於目前生活環境；經過觀念改變，塔葬已大幅取代土葬，但納骨塔也有不敷使用的一天，因此環保自然葬的方式也逐漸萌芽。加上國人對於「綠色地球」的環保意識逐漸抬頭，符合節葬、簡葬的環保自然葬法，已逐漸形成一股新的殯葬文化，也很快獲得許多民眾的認同和履行。環保自然葬有節約土地資源、經濟、環保的特點，同時還能使人感覺到回歸大自然。

新竹市殯葬管理所提醒，清明節將至，大坪頂永生園每年清明節皆湧入數以萬計人潮；市府除了加強交通疏導措施自228連假起至清明節期間每個假日，開放三姓橋路段路側停車，並提供免費接駁車服務，於三姓橋路（近元培街148巷）及大坪頂設置接駁站點，三姓橋路首班車8:00發車，末班車14:00發車；大坪頂首班車8:30發車、末班車15:00發車，每15~30分鐘1班，車程約5-10鐘，且免費搭乘；也鼓勵民眾提早於2、3月分流掃墓，避開人潮車流；並請進出大坪頂民眾配合落實相關防疫措施。