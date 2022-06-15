蕭府王爺聖誕千秋　沈慧虹赴水田乾德宮祝壽

▲沈慧虹上午前往水田乾德宮向蕭府王爺行上香禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今(15)日適逢農曆5月17日，為北區水田里乾德宮供奉蕭府王爺聖誕，新竹市副市長沈慧虹上午前往水田乾德宮向蕭府王爺行上香禮，恭祝聖誕千秋，祈求保佑風調雨順，國泰民安。

沈慧虹今日在乾德宮主委陳志鴻、副主委蕭志潔議員、民政處處長張力可陪同下至乾德宮，恭祝蕭府王爺聖誕千秋；乾德宮每年在蕭府王爺聖誕都會舉行熱鬧的祭祀慶典活動，來祈求風調雨順、國泰民安。

沈慧虹感謝乾德宮長期致力於社會公益與關懷弱勢，每年廟方都會捐出信眾的善款予鄰近的北門國小做為清寒學生的獎助學金或是營養午餐費用，讓許多家境清寒的學生都能填飽肚子，吃得營養，吃得健康，認真讀書。

沈慧虹也說，期望疫情能夠趕快過去，讓長輩重拾在歌唱班聚會的歡樂時光，也溫馨提醒在場65歲以上長輩，符合資格者可以盡快施打第四劑疫苗，保障身體健康及安全。

民政處表示，乾德宮已有超過160年的歷史，自古以來為新竹市水田地區民眾重要信仰中心、文化的發源地，傳說的神蹟相當多，信徒亦多，是水田地區民眾的守護神，神威顯赫，舉凡醫術、地理風水、命理、擇日祭煞等有求必應。每年舉行重要祭祀慶典包括農曆正月初五拜天公、農曆四月十二日恭祝蘇府王爺聖誕、農曆五月十七日蕭府王爺及農曆八月二日邱府王爺誕辰且為水田地區普渡祭拜等。