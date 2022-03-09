締結姊妹市15週年　林智堅視訊庫比蒂諾市長蒲仲辰　

▲新竹市長林智堅與美國加州姊妹市庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談。（圖／新竹市政府提供

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（9）日上午與美國加州姊妹市庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）視訊會談，針對防疫、產業等議題交流。他表示，今日是締結姊妹市15周年，他恭賀蒲市長順利連任，在他帶領之下，庫市新冠肺炎確診數為聖克拉拉郡最低的城市，成功守護市民的健康，並感謝疫情期間美國對台在疫苗上的支援，以及國際烏俄情勢緊張，美在關鍵時刻派代表團訪台，以實際行動傳遞對台的支持。

林智堅表示，今日是竹市與庫市締結姊妹市15周年，庫市為蘋果總部所在地，15年前蘋果第一代iPhone手機對外公布，也在此時與全球半導體重鎮的新竹市締結姊妹市，台灣半導體作為蘋果手機主要供應鏈之一，無論在產業、人民交流都十分密切，雙方情誼就像家人。

他指出，自上任後兩座城市關係更為緊密，2018年4月間蒲市長率團抵台拜訪他，8天後他也帶領團隊飛美拜訪庫比蒂諾市政考察，並觀摩蘋果總部園區的設計，雙方締結姊妹市15年來，學生交流達573人次，疫情期間仍以視訊維持交流，盼在疫情過後有機會再度拜訪庫市，深化彼此交流與合作，共同促進台美情誼。

蒲仲辰感謝台灣在疫情期間協助，他說，回顧疫情期間，庫市有許多措施與竹市相同，庫市也有很多居民來自台灣，很早就開始戴口罩、維持社交距離，順利降低感染率。2020年3月美國面臨首波疫情時，感謝新竹市與各縣市及各民間團體，給予口罩等物資支援，傳達台灣對庫市的深厚友誼。

蒲仲辰表示，林智堅市長過去這幾年政績有目共睹，新竹市的發展與成績不只在科技產業，還有公共建設等，庫市也非常重視市民對建設的看法，雖然庫市與竹市在市政發展方向不同，仍有彼此學習的地方，面對各種不同情形而有因地制宜作法。

他指出，兩座城市皆具科技創新特色，科技不只在當地進行發展而已，也與文化、市政有所連結，例如新竹市知名的玻璃工業，也影響當地文化、市政、科技發展，值得彼此學習參考，希望竹市與庫市往來不只限於科技層面，也包含社會等各方面，彼此各有優勢特色，透過互動交流增進良好關係。

民政處指出，庫市位於美國加州舊金山灣區南部，土地面積約29.1平方公里、人口數約6.4萬，為世界科技大廠總部與研發中心所在地，包含惠普科技、蘋果公司及賽門鐵克等，民國96年與新竹市締結姊妹市，雙方建立良好互動關係，姊妹市情誼篤厚。

民政處說明，雙方自2004年起推動國際交換學生計畫成果卓越顯著；2016年間庫市張昭富市長伉儷來台拜會林智堅市長，雙方針對經濟、文化、教育、創新、創業等領域進行交流討論；2018年4月間庫市蒲仲辰市長抵台拜會林智堅市長，就經濟、環保、能源議題交流；8天後由林智堅市長率團前往庫市考察、觀摩蘋果總部園區。近年受疫情影響，暫停實質活動，盼疫情早日結束，彼此儘快恢復交流，延續彼此的情誼。