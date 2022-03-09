新竹大坪頂納骨塔「永恆之丘」美如藝展空間　3月底開放

▲新竹市長林智堅視察「永恆之丘」。（圖／新竹市政府提供）

新竹市政府投入3.8億元新建大坪頂第四座納骨塔，將提供4萬塔位，最新命名「永恆之丘」出爐，是全台唯一將清水模、天井導入設計的納骨塔，建築採大器灰色調、肅穆莊嚴，外觀層層堆疊如荷花瓣，新竹市長林智堅宣布，為讓更多人能欣賞建築之美，市府規劃獨一無二的納骨塔藝術展，預計在清明連假登場，將結合建築、景觀、藝術策展，搶先啟用前開放民眾參觀。

林智堅視察「永恆之丘」，他說，是全台少見將建築之美導入納骨塔，打破民眾對納骨塔傳統印象，為讓建築能讓更多人欣賞，市府將邀請藝術家進駐，以生死為主題策展，結合建築之美，呼應周邊景觀，透過藝術導入，打破納骨塔冰冷嚴肅形象，盼市民自然地走入納骨塔空間，感受獨樹一格的藝術與建築之美，也盼來到這裡的民眾緩解悲傷，成為清明連假最具獨特性展覽。

林智堅表示，新竹市納骨塔位使用已達9成，考量納骨塔被民眾視為嫌惡設施，市府本次興建的全新第四座納骨塔，特別邀請十彥建築師事務所建築師林彥穎、behet bondzio lin architekten 建築師林友寒設計建築，以設計力導入翻轉公共設施，用美感建築擺脫民眾傳統印象，同時紓解塔位不足壓力。

他說，「永恆之丘」以清水模外觀設計，室內採無樑柱工法，為全台唯一採天井設計的納骨塔，採光通風極佳，並設置「觀海窗」，生者可遙望竹市海岸線撫慰心靈，建築獲2019國家卓越建設獎金質獎肯定，戶外設置絕美長廊、淺水池，納骨塔倒映水中影像，好比水中綻放的荷花，預計年中正式啟用，但清明連假起開放民眾參觀欣賞。

民政處表示，「永恆之丘」為地上5層樓建物，2樓為服務空間、祭祀空間與神主牌位區，1、3、4、5樓則為納骨櫃位區，3至5樓則有觀海窗特殊設計，未來作為家屬眺望海景、散心懷念的空間，將提供4萬餘個塔位。完工後加上原有華藏、華嚴、通天三座納骨塔，共計提供約14萬個塔位

民政處長張力可指出，3月底起開放「永恆之丘」2樓鏡面水池空間為參展空間，展覽期間規劃在4月期間，邀請民眾清明連假走訪參觀。納骨塔未來將不導入任何宗教信仰，僅設立祭祀空間，供民眾辦理各式宗教儀式。