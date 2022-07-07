馬斯克錢多精子多！至少搞上5名流女　又睡女下屬致孕成9寶爸

▲馬斯克曾和安柏赫德短暫交往。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），再度讓魯蛇羨慕，因為他不只錢多，精子也多，除了先前至少有5位知名女性與他有關係，今日又爆出他睡了女下屬並生子，現在正式成為9寶爸。

據《商業內幕》報導，近日德州法院一份文件顯示，51歲的馬斯克在去年11月，又多出2名孩子，雙胞胎的生母是36歲的齊莉絲（Shivon Zilis）。今年4月馬斯克和齊莉絲申請為孩子改名， 要求孩子保留父親的姓氏，母親的姓氏則為中間名（Middle name），法院最後也批准這項要求。

報導指出，齊莉絲的背景不容小覷，她是馬斯克旗下公司「Neuralink」的特別計畫執行長，她本身更是人工智慧（AI）的研發專家。相信兩人在2015年認識，之後齊莉絲更成為馬斯克在工作上的重要夥伴，最後還成為馬斯克的女人。

▲齊莉絲成為馬斯克的女人，還生下一對雙胞胎。（翻自推特）

▲馬斯克的女性關係相當複雜。（路透）

不過回顧馬斯克過往情史，只能讓魯蛇們望洋興嘆。馬斯克有「登記在冊」的女人，至少就有5位，包括他的第一任妻子、加拿大女作家賈絲汀威爾森（Justine Wilson），兩人也育有5名子女。另外他還和英國女星泰露拉萊莉（Talulah Riley）二結二離，也曾跟好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）前妻安柏赫德（Amber Heard）短暫交往。

此外，馬斯克在過去4年，還和加拿大歌手萊姆斯（Grimes）交往並生下兩名孩子，而且其中一名孩子，還是在去年12月透過代理孕母生下的。馬斯克的最新緋聞，則是今年初和現年30歲的澳洲女演員娜塔莎巴塞特（ Natasha Bassett）交往。媒體統計，目前已知馬斯克的孩子，至少就有9名。

▲馬斯克與女歌手萊姆斯交往生2子。（翻自推特）





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