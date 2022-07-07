馬斯克又多1對雙胞胎！劈腿「36歲女下屬」　女方超狂背景曝光

▲馬斯克傳出與女下屬有染，生下一對雙胞胎。（圖／路透、推特）

記者王佩翊／編譯

根據《商業內部》獨家取得的法庭文件指出，世界首富、特斯拉創辦人馬斯克與他手下的一名36歲女性高級主管齊利斯早在2021年底就悄悄產下一對雙胞胎。該份文件是為了申請更改雙胞胎的姓名，兩人欲將孩子的姓氏改為馬斯克，並將母親的姓氏作為中間名。

現年36歲的齊利斯（Shivon Zilis）是馬斯克旗下神經公司Neuralink的高管，同時也是特斯拉電動車人工智慧計畫主管。早在馬斯克傳出有意收購推特時，外界就開始猜測他會找哪位得力手下來負責管理推特，而身為馬斯克核心戰將的齊利斯當時也曾被列入名單中。

51歲的馬斯克目前共有7個外界已知的孩子，如果加上這對雙胞胎，將一舉增加為9人。根據《商業內幕》報導，他與齊利斯4月提交了一份申請，要求更改雙胞胎的姓名，理由則為「要繼承父親的姓氏，並將母親的姓氏作為中間名」。

據悉，這對雙胞胎出生於2021年11月，而在同年12月，馬斯克也與歌手格萊姆斯（Claire Boucher）透過代理孕母生下他們的第二個孩子。

出生於加拿大的齊利斯畢業於耶魯大學，她透過非營利的人工智慧研究組織OpenAI與老闆馬斯克有了交集，因此進一步產生聯繫。馬斯克曾經三度結婚又三度離婚，其中兩次都是和同一個女性，也就是加拿大作家威爾遜（ Justine Wilson），兩人一共育有五個孩子，其中一人也在4月申請更改姓氏與性別，想藉此與父親徹底斷絕關係。

馬斯克與齊利斯目前都尚未對此項消息做出回應，不過《商業內幕》也公開了取得的相關法庭文件，上面清楚寫著馬斯克與齊利斯的名字。

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