被議員批「藉視察行選舉之實」　黃珊珊：認真做事也是問題？

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一選舉剩下不到半年時間，被視為台北市長柯文哲接班人的台北市副市長黃珊珊，日前捲入行政不中立爭議，民進黨台北市議員簡舒培7日再爆，黃珊珊藉著視察市場行選舉之實。對此，黃珊珊直言，「認真做事也是問題？」

針對簡舒培質疑黃珊珊上任逾2年要求87場市場視察、動用近650人次公務員陪同，藉著視察市場行選舉之實。黃珊珊於7日上午在臉書回應，自己2年多前到市府服務，提出市場精進計畫與攤販納管計畫，因為擔任議員21年，每天都在地方走來走去，市場與攤販都是她的朋友。

黃珊珊表示，傳統市場逐步老舊、銷售環境不佳，道路上的攤販更是衛生堪慮、油煙與油水造成環境污染，影響的都是台北市民的食品安全，所以她一上任就向柯文哲提出市場與攤販精進計畫，而市場攤販就是她最重要的任務之一。

黃珊珊稱，每一個市場與夜市，她都親自率產發局與市場處同仁看現場，並與自治會討論他們需要的協助，協助優質市場與攤商申請改造與硬體改善，2年多來改善了幾十處市場或夜市，台北市的市場慢慢提升品質，夜市攤販也納管了十幾處，攤販穿上制服、納入名冊、改造招牌與攤車、導入GHP。

黃珊珊認為，有些人只想著選舉，每一件事情都可以牽拖，照這樣的邏輯，首長應該什麼事都不要做，「我負責防疫，這2年多跑萬華、篩檢站、急門診、車來速、防疫旅館，保護市民是我的使命，難道大家要一個什麼事都不做的副市長？我也負責公安，常常半夜去公安聯合稽查夜店、酒店，難道也是為了選舉？」

最後，黃珊珊提及，從小不是都被老師及父母教育要認真讀書、工作？她的習慣是要做就好好做，把事情做好，「第一次知道，原來太認真、做太多也是問題！」