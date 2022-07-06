沒人要跟蔣萬安合掛看板？　本人貼照打臉放話者：別認知作戰

▲蔣萬安與各參選人看板合照。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



記者杜冠霖／台北報導

各政黨積極佈局2022九合一選舉人選，國民黨已推派立委蔣萬安參選，卻傳出因為蔣萬安聲勢不顯，藍營「小雞們」不願意與蔣萬安合掛看板，對此，蔣萬安6日在臉書貼出照片澄清，不久前自己才和議員參選人們合體拍攝形象照，和大家的「同框」看板也早已陸續掛上，「這些空穴來風的事情，講久了也不會成真。」

蔣萬安表示，自己參選以來，一直認為心頭抓乎定，認真做事、一步一腳印爭取市民朋友的支持及信任「卡實在」，「台北隊」也已經逐漸成形。然而，仍有少數謠言包含「蔣萬安是不稱職母雞」「沒人要跟他掛看板」等，這些空穴來風的事情，講久了也不會成真。

蔣萬安指出，不久前自己才和議員參選人們合體拍攝形象照，和大家的「同框」看板也早已陸續掛上，走在台北街頭已經可以看到；接下來包含很多不同的文宣、競選小物，也都會依照每位參選人各自的步調製作露出，「歡迎鄉親好朋友走過路過隨手拍，和我分享你和看板的合照！」

蔣萬安強調，年底選舉是一場「團體戰」，與其說是母雞帶小雞，「我們更像是相互支援的好夥伴！其實合體的方式有很多種，除了看板，我跟各議員參選人的合體活動也都安排中，我們還有共同的廣播節目《Team Taipei 聽台北》，陸地空中分別與大家相見！」

蔣萬安表示，在其他縣市也有很多參選的好朋友邀請拍攝助選影片、錄製拉票語音，大家一直都會互相幫忙，這就是藍軍的團結，「我們持續努力，一步一腳印穩定向前，不會受到對手的刻意挑撥和認知作戰，專注在自己的步調，大家一同為台北的未來打拚！」