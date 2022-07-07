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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當2年副市長視察市場87次、動用650人次公務員　黃珊珊挨轟「厚顏無恥」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市副市長黃珊珊有意競選2024台北市長，近日卻身陷出行政不中立爭議，如今更被爆出上任二年多，主動要求87場市場視察，動用近650人次公務員陪同，讓民進黨台北市議員簡舒培痛批，根本是藉視察市場行選舉之實。

簡舒培指出，在行政不中立事件後，黃珊珊完全沒有收斂，連續二周的假日都藉著副市長職權「主動」要求視察市場，不但動用產發局、市場處近10名公務員陪同、開路，當地市場自治會成員也因為得罪不起「副市長」，全部總動員來陪同黃珊珊市長候選人來掃街。

簡舒培質疑，黃珊珊雖說因為業務督導產發局市場處，所以到市場視察理所當然，但事實是負責督導市場的副市長，只有黃珊珊要求視察市場，為什麼只有黃珊珊需要「頻頻」視察市場，唯一的差別就是黃珊珊市長候選人需要到市場拜票綁椿。

另外，簡舒培也提到，黃珊珊副市長任期2年，主動要求視察市場87場次，比柯文哲8年還多，每次視察都大陣仗，總計動用了650人次公務員陪同。柯文哲上任7年多主動視察市場只有26次；其他曾經安排主動視察市場的副市長有陳景峻擔任北農董事長視察市場2次；蔡炳坤視察市場1次。也就是說，柯文哲本人及其他副市長主動要求視察市場的次數，遠遠少於黃珊珊一人，難道台北市政府這7年多來只有黃珊珊一個人認真在上班嗎？

簡舒培說，同樣都督導產發局的業務，過去的負責的副市長不用視察市場，只有黃珊珊要求主動視察，還要市府大量的公務人員幫忙安排舖排場面，是黃珊珊認真，還是黃珊珊要選台北市長，把視察市場的行程當成選舉工具，「我想珊珊之心路人皆知」。

簡舒培也批評，副市長公器私用，主管市場的產發局長如果不配合，黃珊珊就算是副市長也很難調動大量官員陪同。產發局的局長剛剛好又是民眾黨籍的林崇傑，在黃珊珊87次主動視察市場，林崇傑總計出席了45次，出席過半場次，局長親自壓軍，出席公務員敢怒不敢言，而這不是濫用行政資源，民眾黨局長支持柯文哲的接班人嗎？

簡舒培開炮，2014年柯文哲當選台北市長，說台北市政府公務員「不需要為政黨服務」，現在為了拉抬黃珊珊，放任黃珊珊濫用市府資源，讓公務員成為黃珊珊的競選志工，厚顏無恥的程度讓人嘆為觀止。

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