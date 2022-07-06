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「天母啤酒節」8日登場！異國美食＋百款啤酒消暑　5大裝置物打卡抽獎

▲▼台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市夏日最受矚目的大型活動將登場！台北市政府商業處與天母商圈發展協會共同打造「2022天母啤酒節」，活動自7月8日至8月25日登場，串連100間以上商圈特色店家、在地百貨業者參與全期間促銷活動，讓民眾享有專屬優惠和消費滿額抽獎活動，並用吉祥物「酵母君」設計5大特色裝置物，吸引大家拍照打卡。

「2022天母啤酒節」開幕式記者會於6日上午登場，台北市副市長黃珊珊表示，原本前年就有爭取並編列2021年天母啤酒節的預算，但因為2021年5月本土疫情爆發的關係，該場活動只能取消，也使今年變成第一屆天母啤酒節活動。

黃珊珊提及，天母商圈在商圈發展協會帶領下，已經有舉辦13年的「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，從原本沒什麼人知道的小活動，到現在已經萬人空巷、幾乎所有商家都參與，團結成就商圈特色，並創下天母商圈奇蹟，也希望帶動周邊3座百貨公司的商機。

▲▼台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊指出，天母商圈中最重要的就是異國料理，且天母過去擁有啤酒屋街，加上很多外商、外國人都住在此地，並搭配台北市知名的精釀啤酒，所以才舉辦了這場「天母啤酒節」活動，希望未來啤酒節可以成為台北市固定品脾，讓天母一到暑假就來喝酒、10月來搞鬼。

「2022天母啤酒節」自111年7月8日至8月25日，與超過100間天母在地店家合作，只要加入天母商圈官方LINE帳號，就可以享受到店家專屬優惠，還有消費集點抽獎活動，特約店家單筆消費滿200元可獲得1點，集滿2點可獲刮刮樂、活動抽獎券各1張，有機會抽到Gogoro VIVA MIX、Coleman 氣候達人2-ROOM CURVE帳篷達人系列及Marshall WOBURN II藍牙喇叭等多項大獎。

主場活動也於7月23日至24日在天母運動公園熱鬧登場，現場不僅有超過百款的啤酒 、豐富的異國美食，還邀請新寶島康樂隊、陳零九等藝人熱力開唱；另有由活動吉祥物「酵母君」設計成的五大特色裝置物，設置於天母運動公園、天母圓環、大葉高島屋、天母新光三越及天母SOGO等地點，合影打卡則有機會抽酵母君周邊限定商品。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼台北市副市長黃珊珊出席「2022天母啤酒節」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

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