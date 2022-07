恐怖爸活活打死9歲12歲女兒　倖存女童泣訴：爸爸把她們丟化糞池

▲警方到場發現2女童已經死亡。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

約旦一名49歲父親在家中把2名女兒活活打死,警方接到前妻報案前往現場,發現4名女童中遍尋不著9歲與12歲女童,他坦承已把2人打死並扔到化糞池中,也時常毆打另外2名8歲與10歲女童。

當地媒體報導,事件發生在安曼省北部賴姆薩市(Ramtha),前妻報案表示,由於男子患有精神疾病,擔心他有可能會對4名孩子不利,所以希望警方能前去查看,沒想到警方到場發現4名孩子中2名孩子已經身亡。

8歲與10歲小姊妹告訴警察,爸爸時常用棍子毆打他們,並且殺死9歲與12歲姊妹後棄屍在房子附近。警方發言人薩塔維(Amer Sartawi)表示,男子被捕後坦承犯行,10幾天前殺死一名女兒後埋在院子,幾天前又打死另外一名女兒丟進化糞池。

警方目前已找出2名女童遺體並送去驗屍,倖存的2名女童則被送到醫院檢查,以確認其身心健康狀況,依2項謀殺罪將凶嫌逮捕,案件正在調查中。

*Bury them in the yard of the house!!! A father beats his two daughters to death in the Jordanian city of Ramtha. And a call from the mother saved the lives of her two other children. Check out loud surprises*

2 pic.twitter.com/O3kdKemwNo