火龍果連日遭竊！屏東警清晨埋伏　逮獲68歲女賊騎腳踏車犯案

▲蔡婦涉嫌偷火龍果被抓。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東長治鄉德榮段一處火龍果園近日連續遭竊，讓果農損失慘重報案，屏東警分局獲報立即將果園列為「護農」重點巡查區域，加強夜間與清晨巡邏；日前清晨，警員方紀勛提前到位埋伏時，發現蔡姓婦人推著腳踏車匆匆離去，車上掛著兩袋可疑物品，上前攔查，當場查9顆剛摘取的火龍果，訊後依竊罪嫌移送法辦。

長治鄉德榮段謝姓果農的火龍果園近日接連遭竊，損失不小，無奈向警方報案，盼能協助止損。屏東分局德協派出所獲報後，立即將該處果園列為「護農」重點區域，除了加強夜間巡邏外，也由員警分批在周邊執行定點守望及埋伏勤務，加強防竊作為。

12月3日清晨，德協派出所警員方紀勛依勤務規劃提前到位埋伏。約莫5時17分許，方員發現一名68歲蔡姓女子推著腳踏車從園區旁路徑匆匆離去，且車上掛著2大塑膠袋，行跡十分可疑。

於是方員立即上前攔查，當場在袋內查獲剛摘取的火龍果共9顆，價值約新臺幣450元，人贓俱獲，遂依竊盜現行犯將蔡女逮捕，全案移送屏東地方檢察署偵辦。

分局長林明波表示，農作物易於夜間或清晨時分遭竊，為守護農民心血，分局已就各產季農園強化護農作為，包含彈性調整巡邏時段、規劃重點埋伏點位，與強化果農通報聯繫機制，以降低農損、確保農民物產安全。並呼籲，竊取農作物即屬違法行為，切勿心存僥倖，以免觸法。