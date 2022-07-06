剛果地獄！女遭武裝份子多次綁架性侵　強迫「用屍體煮飯」吃人肉

▲民間武裝組織長期在剛果東部引發武裝衝突。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

剛果一名婦女慘遭當地武裝組織CODECO綁架，被多次性侵還強迫用屍體做飯並吃下人肉，飽受凌虐的她好不容易逃脫，又被另外一個民兵組織綁架虐待，駭人案件近來由婦女權利組織SOFEPADI在會議中告知聯合國安理會。

SOFEPADI主席盧森格(Julienne Lusenge)表示，這名婦女原本想要幫被綁架的家人付贖金，結果自己也慘遭CODECO綁架，多次遭到性侵和身體虐待，武裝份子還在她面前將一名男子割喉殺害後，強迫她用取出內臟的屍體做飯。

▼剛果反政府武裝部隊FARDC，佔領邊境重鎮。（圖／路透社）

受害女子幾天後終於被釋放，然而她在返家途中又被另外一個民兵組織綁架，再次遭到性侵以及強迫吃人肉，令她身心崩潰。據了解，CODECO等武裝組織為了爭奪剛果東部土地資源，導致當地長年陷入武裝衝突。

秘書長駐剛果民主共和國特別代表凱塔(Bintou Keita)表示，該國國安局勢已經惡化，許多民兵團體與武裝份子也在北基伍省(North-Kivu)發動攻擊，5月28日至6月17日期間一共150名平民喪命，她也請求安理會幫助剛果實現和平。