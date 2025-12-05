　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小紅書不配合打詐被禁　趙少康笑掉大牙：一個執政黨怕成這樣？

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者崔至雲攝）

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者崔至雲攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部昨日公告，小紅書未設立法律代表人，且不配合政府打詐，迴避中華民國法律管轄，因此，將對其發布網際網路停止解析、限制接取之命令，暫定期間一年。對此，中廣前董事長趙少康今（5日）開嗆，台灣去年被詐騙金額1300多億，小紅書上被詐金額的2億根本是小巫見大巫，一個執政黨怕成這樣，真的讓人笑掉大牙。

內政部昨日公告，Facebook、Google、LINE、TikTok等國際平台，均已配合我國法令設立法律代表人，並恪遵法律義務，配合政府打詐，不過，小紅書卻迴避中華民國法律管轄，因此，對其發布網際網路停止解析、限制接取之命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否主動配合我國相關法規，再研議後續處置。

不過，趙少康直言，看到內政部的理由，真的忍不住笑了，台灣去年被詐騙金額1300多億，小紅書上被詐金額的2億根本是小巫見大巫，如果照民進黨的邏輯有詐騙就封鎖，那請問臉書要不要封？IG要不要封？LINE 要不要封？

趙少康指出，還有詐騙最多是電話詐騙，那中華電信要不要順便把市話也禁用？怎麼只挑小紅書？標準在哪裡？說穿了，民進黨根本不是在打詐，而是害怕。

趙少康認為，係因為小紅書年輕人愛看，上面大部分內容都是旅遊、美妝、生活、穿搭等議題，民進黨怕年輕人看多了，眼界打開了，發現對岸根本不像民進黨講的那麼差，到頭來影響到明年的選舉，所以乾脆找個理由封掉，最省事。

此外，趙少康點出，民進黨過去最愛喊「百分之百言論自由」、「台灣是民主燈塔」，天天笑對岸的網路審查，結果現在，自己什麼都想管、什麼都想禁，看見不順眼就封鎖，聽見不同聲音就怕。

最後，趙少康感慨，以前大陸網友要翻牆才能看到自由資訊，現在輪到台灣人也要「翻牆」？民進黨號稱最民主的政府，結果做出來的事情讓全世界都看笑話，台灣的言論自由是越走越回去，不是越走越前面，他強調，民進黨也許能封住一個小紅書，但封不住自己的心虛，一個執政黨怕成這樣，真的讓人笑掉大牙。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球
現場畫面曝光！台鐵調車員挨撞　手臂遭輾爆血亡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

小紅書內政部趙少康民進黨

