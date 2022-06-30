每天8小孩捲監護權大戰　現代婦女籲：學習當「合作父母」

▲根據司法院統計，去年每天約有8名孩子捲入離婚父母監護權大戰 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

別讓孩子當「三明治」！近日藝人王力宏、台母義父爭監護權登上新聞版面，引發高度關注。根據司法院統計，去年有2877名孩子需透過地方法院酌定監護權歸屬，平均每天8名孩子就捲入離婚父母監護權大戰。現代婦女基金會調查指出，若曾對孩子家暴，有7成受訪者不讓孩子與對方見面。對此，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧說，唯有透過學習當合作父母，才能避免衝突再起。

現代婦女基金會特別於今年初進行「爸媽離婚了，孩要見不見？─高衝突家庭親子會面」問卷調查，針對目前育有未成年子女、且因離婚或分居而需與對方進行親子會面的父母進行訪問，本次共收回477份有效問卷。

調查結果指出94%的受訪者同意離婚後讓另一方看孩子，不會阻止親子會面，17%的受訪者表示若對方不給扶養費，則傾向不同意讓對方見孩子，32%會因為對方曾外遇或交往關係複雜情況，而不願意讓對方探視孩子，但若是對方身心狀況不佳，則有半數的受訪者不願讓對方與孩子會面，至於對方若曾對孩子家暴，7成受訪者傾向不讓孩子與對方見面。

▼司法院少家廳謝靜慧廳長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧說，唯有透過學習當合作父母，才能避免衝突再起，讓孩子與自己都不再陷入困境。合作父母是「父母雙方一起合作來教養子女，能支持對方在父親或母親的角色上，與子女有穩固親子關係的一種態度與歷程」。

▲北市家庭暴力暨性侵害防治中心王儀玲副主任 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現代婦女基金會執行長范國勇指出，離婚夫妻經常抱持者對另一方的不信任，及未能放下的情緒糾結，而將探視子女變成離婚後衝突延續的另一個戰場，雙方任何不友善的舉動都會阻擾探視的順利，也讓孩子身陷忠誠兩難的狀況。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心王儀玲副主任則分享，曾聽到孩子說：「如果每次都會看見他們（爸媽）爭吵，不如我就不要去會面了。」有些案件儘管已透過法院裁定會面方式，但仍常有無法按照協議執行的情況；而當一次次的衝突發生，孩子便會拒絕見面