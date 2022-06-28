影片曝！約旦港口25噸鋼瓶砸落　毒氣瞬間噴發釀13死251傷

記者張靖榕／綜合外電報導

約旦南部港市亞喀巴（Aqaba）27日發生鋼瓶砸落釀成毒氣外洩事件，造成13人死亡251人受傷。

At least 10 dead, 300 injured in toxic gas explosion at #Jordan's Aqaba port. pic.twitter.com/tNpRPzwp2m — Terror Alarm (@terror_alarm) June 27, 2022

▲▼約旦毒氣外洩。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，亞喀巴港口當天一艘貨船準備運送氯氣至非洲吉布提共和國（Djibouti），但吊掛車在進行作業時不慎讓一個重達25噸、裝滿氯氣的巨大鋼瓶脫落，鋼瓶砸中船隻爆裂，瞬間噴出大量鮮黃色有毒氣體。

影片中顯示，吊掛作業進行當下，附近還有一輛卡車正在倒車運送另一個鋼瓶接近，此時吊掛車上的鋼瓶脫落，砸中貨船船身，氣體迅速噴散，許多人從黃色濃霧中奔逃而出。

▼鋼瓶砸落爆炸後，現場人員驚慌奔逃。（圖／翻攝推特）

救援任務立刻展開，大量人員被送往醫院，官方也發布消息要求港口周圍船隻撤離，派遣特別小組入場處理毒氣外洩事件。當地媒體指出，目前至少仍有199人在醫院接受治療，此事件釀成13人死亡251人受傷。