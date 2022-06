影片曝！約旦港口25噸鋼瓶砸落　毒氣瞬間噴發釀13死251傷

記者張靖榕/綜合外電報導

約旦南部港市亞喀巴(Aqaba)27日發生鋼瓶砸落釀成毒氣外洩事件,造成13人死亡251人受傷。

At least 10 dead, 300 injured in toxic gas explosion at #Jordan's Aqaba port. pic.twitter.com/tNpRPzwp2m