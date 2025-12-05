　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美要求台投資3000億美元　藍轟賴政府：割肉餵美、想開功德院

▲▼ 國民黨團召開「德公移山 Part 2 功德院新作—功在美國！」記者會，首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭、游顥出席。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「德公移山 Part 2 功德院新作—功在美國！」記者會，首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭、游顥出席。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

美國商務部長盧特尼克日前表示，期待台灣承諾投資美國金額超過3000億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體。對此，國民黨立院黨團今（5）日召開記者會痛批，總統賴清德把幾代人的辛勞拿來「割肉餵美」，甚至想開「國際功德院」，賴政府必須出來講清楚，如果政府退縮、沉默、裝作沒聽見，那麼未來國人會記住，賴清德政府就是把台灣命根子雙手奉上的歷史罪人。

首席副書記長林沛祥指出，現在台灣資通訊產業鏈將被美國整碗捧去，賴清德總統正把台灣半導體的命根子推向美國，把整個供應鏈當外送商品。這不是外交，這是赤裸裸的掏空。行政院發言人居然回應，企業去當地訓練勞工是自然的事，半導體是全世界的共同資產。

林沛祥強調，半導體不是抽象的「共同資產」，而是晶圓廠、材料廠、設備廠、工程師、Know-how所組成的完整生態系，是台灣的護國神山。當美國要求我們訓練「美國勞工」時，就是把台灣的大腦和心臟通通外流。政府不能假裝不知道。當錢、人都在流出，台灣最寶貴的人才正在被悄悄搬走。當美國逐步建立自己的供應鏈，台灣戰略價值將逐步下降。

林沛祥痛陳，我方談判代表過去在立法院明確表示「沒有同意訓練美國技術人員」。結果現在美國高官公開講話，行政院卻以一句「很自然」帶過。到底誰在說謊？誰在對人民隱瞞？台灣到底承諾了什麼？我們要求行政院立刻出面說清楚、講明白。

林沛祥指出，台美合作我們支持，但絕對不能是單方向的技術輸出、單方向的產業外移、單方向的補血給美國。工廠可以設，核心技術不能走；產業可以合作，但「整個供應鏈」不能搬。不該讓台灣用四十年堆出的護國神山，在賴清德政府手裡被移成平地。

立委游顥指出，政府必須明確交代，談判底限到底在哪裡？要求中華民國政府應該服務台灣人民。美方要求投資3000億美元，等於10兆台幣，1.25兆元國防特別預算更是史上新高，這是標準的掏空台灣。將整個供應鏈送去美國，是割肉餵美。台灣還剩下什麼？護國神山還能保護台灣人民嗎？

游顥表示，當10兆元的人員及資金外移，加上1.25兆元的特別預算，不僅是對美國做公關、做公德，但產業外移更將嚴重影響未來台灣的GDP產值，人民還要接受2027戰爭風險，賴清德總統有必要到國會向全國國民說清楚、講明白。

牛煦庭指出，請問美國部長的發言是美國單方面期待，還是台美雙方的共識？這是社會大眾最需要知道的真相。如果只是美方單方期待，我方政府具體回應到底是什麼？如果是共識，國會大聲疾呼談判不要黑箱，讓在野黨有監督的角色，可以變成談判的籌碼，但是卻没有得到政府任何的回應。談判結果卻要從美國人的嘴巴，才能知道談判進度。這個政府到底在幹什麼？

牛煦庭要問政府，幫忙訓練美國勞工、整個產業鏈完全移轉，是不是關稅談判中「台灣模式」的一部分？現在談判時間表說不出來，內容數額說不出來，關稅減讓多少說不出來。對外盲從，對內要求盲信，這樣能守住護國神山嗎？台灣的未來在那裡？其他國家對台灣的投資在哪裡，這才是國人希望從賴清德總統嘴巴裡聽到的。請總統不要出賣台灣年輕人的未來。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

這些平台詐騙案比小紅書還多！　藍問劉世芳：要不要封鎖Tinder？

立院再否決覆議案！　卓榮泰批違議事倫理：沒有必須執行的壓力

美要求台投資3000億美元　藍轟賴政府：割肉餵美、想開功德院

汪志冰送吉祥話　蔣萬安、李四川有默契全部回贈議員

小紅書不配合打詐被禁　趙少康笑掉大牙：一個執政黨怕成這樣？

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

賴政府突禁小紅書　蔣萬安：要對台灣的民主、年輕人有信心

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

這些平台詐騙案比小紅書還多！　藍問劉世芳：要不要封鎖Tinder？

立院再否決覆議案！　卓榮泰批違議事倫理：沒有必須執行的壓力

美要求台投資3000億美元　藍轟賴政府：割肉餵美、想開功德院

汪志冰送吉祥話　蔣萬安、李四川有默契全部回贈議員

小紅書不配合打詐被禁　趙少康笑掉大牙：一個執政黨怕成這樣？

小紅書被禁引熱議　鄭麗文：民進黨終究活成了自己最討厭的樣子

賴政府突禁小紅書　蔣萬安：要對台灣的民主、年輕人有信心

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

挽肉と米中部首店有譜　徵才網召募台中店員工

陸小學生人數2023年達峰後持續下探　10年內將致200萬教師鐵飯碗過剩

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

貓迷注意！華航「Nyan！goya」可愛爆擊！搭機前往名古屋直奔招財貓故鄉

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣　親切揮手粉絲暴動

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

政治熱門新聞

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

鯛魚排藥檢出大包！藍營怒轟高市府

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

更多熱門

相關新聞

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

侵占助理費除罪化？　綠委轟陳玉珍：把法律的底線往下拉

國民黨立委陳玉珍日前提案「助理費除罪化」修法，立法院會今（5日）已付委，對此，民進黨立委郭昱晴今表示，公費助理制度需要改革沒錯，但改革應該是更透明、更明確、更保障勞權，而不是把可能涉及不當運用的行為，排除在法律之外，她直言，不要因為害怕法律追究，就選擇把法律的底線往下拉。

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

綠議員轟李四川稱「妳可能聽不懂」歧視女性　網轟：性平攻擊真好用

綠議員轟李四川稱「妳可能聽不懂」歧視女性　網轟：性平攻擊真好用

關鍵字：

美元國民黨勞工

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」安迪女兒緊急做決定要凍了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面