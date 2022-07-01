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法庭對戰惡魔情人5小時！高嘉瑜驚爆被律師羞辱　關鍵詰問曝光

記者黃哲民／台北報導

號稱「港湖女神」的立委高嘉瑜，今到新北地院首度出庭，正面對決被起訴涉嫌對她施暴的「惡魔男友」林秉樞，但2人相見沒迸出火花，反而是林男的律師和高嘉瑜吵起來，合議庭更「警告」林男的律師控制情緒，高嘉瑜開完庭受訪表示，林男的律師故意在法庭上羞辱她，「但我必須勇敢面對」、由她負起「收拾這個人（林男）的責任」。高嘉瑜委任律師李永裕強調，高嘉瑜不會求償，因為這場訴訟是老天給她的使命、要為其他被害人發聲。

▲▼立委高嘉瑜到新北地院出庭，正面對決「惡魔情人」林秉樞，怒批對方律師發問時故意羞辱。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委高嘉瑜到新北地院出庭，正面對決「惡魔情人」林秉樞，怒批對方律師發問時故意羞辱。（圖／記者黃哲民攝）

林男的律師回應否認故意羞辱、刁難高嘉瑜，聲稱依照法定詰問程序，目的是釐清真相。至於林男被稱為「網軍頭」一事，高嘉瑜表示，林男最常用的脅迫手段，就是放話「我要讓妳上新聞、我要發動網軍攻擊妳、我要讓妳立委選不下去、讓妳身敗名裂」，高嘉瑜指出，林男手中有200多個錄音檔案，林男曾說有很多關於政治人物的內容，可以用來威脅，她希望司法機關能夠查明其中有無犯罪行為。

▲▼立委高嘉瑜到新北地院出庭，正面對決「惡魔情人」林秉樞，怒批對方律師發問時故意羞辱。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼立委高嘉瑜（左）到新北地院出庭，正面對決「惡魔情人」林秉樞，開完庭受訪表示會負責「收拾這個人（林男）的責任」。（圖／記者黃哲民攝）

個頭嬌小的高嘉瑜遭高壯的林秉樞施暴、頭臉青一塊紫一塊、遍體鱗傷的模樣，至今仍讓人同情，2人自從去年（2021年）11月底案發後，今上午在新北地院出庭終於再度碰面，據悉，2人眼神沒有太多交會，且林男聽到高嘉瑜的證詞若覺得不服氣，作勢想插嘴就會被合議庭制止。

因此高嘉瑜和林秉樞在法庭裡毫無針鋒相對、唇槍舌戰的機會，反而是高嘉瑜以證人身分被林男的律師詰問時，想把話講完卻被律師打斷，雙方僵持，合議庭認為應讓證人充分陳述，法官會注意證人有無離題，並請林男的律師注意個人情緒，結束第一回合的摩擦。

林秉樞的律師接著用高嘉瑜和林男交往期間的相互甜蜜問候的內容當題材，朗讀全文一筆一筆詢問高嘉瑜，有沒有傳這些「愛你」、「想你」的訊息給林男，公訴檢察官只要一提異議，律師就立刻撤回問題換下一題。

高嘉瑜被惹毛，指責律師根本不是在問問題，「你只是在羞辱我！」林男的律師不甘示弱，大聲咆哮回敬，李永裕立刻反擊「怎麼可以兇證人？」雙方的高分貝激辯穿透法庭緊閉的木門，讓在外等候的媒體記者嚇一跳。

據悉，審判長對林男的律師祭出「警告」，提醒「今天已經是第2次失控了」，檢辯雙方結束詰問程序後，林男終於獲准對高嘉瑜發問，他長篇大論試圖強調「我沒有拿影片威脅妳」，高嘉瑜被審判長訊問有無跟林男和解意願時，用斬釘截鐵的語氣秒答：「沒有！」

高嘉瑜開完庭受訪強調，對方律師詰問跟案情無關的內容，「其實都是羞辱我的一種方式」，她是公眾人物又是家暴受害人，在本案面臨兩難，其實很不希望私事被大眾檢視跟討論，但被害人不只她一個，她不能夠息事寧人、「自己沒事就算了」，若因為自己退縮而讓別的女生又受傷，「我無法原諒自己」，所以就由她負起「收拾這個人的責任」，讓林男別再害人。

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