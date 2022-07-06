辣模投身戰爭成「最致命狙擊手」　被俄軍擊斃命喪烏克蘭第2大城

▲曾是模特兒的塔莉塔，擔任狙擊手在全球執行救援任務。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西39歲辣模塔莉塔(Thalita do Valle)近來加入烏克蘭軍隊擔任狙擊手，卻傳出在東部城市哈爾科夫(Kharkiv)遭俄軍擊斃的不幸消息。據了解，以救人為使命的塔莉塔，除了加入烏俄戰爭，之前也曾前往伊拉克與ISIS作戰。

年輕時曾從事模特兒與演員的塔莉塔，雖然擁有亮麗外型，後來卻跑去攻讀法律，還參與許多非政府組織的動物救援活動，擁有人道主義精神的她，也時常前往世界各地戰場執行救援任務，並將她的經歷分享在YouTube頻道上。

自俄羅斯對烏克蘭發動攻擊以來，烏克蘭第2大城哈爾科夫是一直飽受戰爭摧殘的城市之一，塔莉塔3周前決定前往烏克蘭擔任救援工作與狙擊手，沒想到上周在哈爾科夫遭俄軍擊斃，40歲前巴西陸軍士兵布里戈(Douglas Burigo)也一同喪命。

家人表示，塔莉塔之前在基輔才逃過俄軍導彈攻擊，後來因為擔心電話遭俄軍監聽，所以無法時常與家人連絡，最後一次通訊時間為上周一，當時她人才剛抵達哈爾科夫，沒想到後來便不幸喪命，家人心中都認為她是一名真正的英雄。同袍則透露，她是第一波導彈攻擊後，唯一繼續留下來的人。

▼烏克蘭東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)，持續遭俄軍砲轟。（圖／路透社）