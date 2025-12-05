看TikTok+LINE群投資60萬想賺快錢　加碼30萬突驚醒：我被騙了

▲和美警分局逮捕男車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近來虛擬貨幣投資詐騙層出不窮，一名中年男子在TikTok短影音平台誤信「高獲利」廣告，慘被騙走新臺幣60萬元。所幸他在友人提醒下驚覺有異，即時向警方報案。警方將計就計，佈下天羅地網，趁詐騙集團車手再次出面取款時，當場人贓俱獲，成功保住民眾血汗錢30萬元。

和美警分局初步調查，一名中年男子，日前在TikTok上看到宣稱「虛擬貨幣投資、高報酬低風險」的廣告內容，心動之下便加入對方提供的LINE群組。群組內「投資老師」及眾多「獲利網友」不斷吹噓投資成果，並提供一個來路不明的APP讓他操作買賣。使他誤信「穩賺不賠」的話術，依照指示，前後多次面交共計60萬元給詐騙集團所指派的專員。

詐騙集團食髓知味，近日再度聯繫，遊說他「加碼投資」30萬元，以獲取更大利益。男子聽到後相當高興，將這個好消息與友人分享，他正在進行一項「很賺錢的投資」，並準備再次投入30萬元。朋友一聽直覺有鬼，當場警告「這是詐騙啦！」這才半信半疑，前往和美分局和美派出所諮詢。

派出所員警一聽描述，立即斷定這是典型的「假投資真詐財」手法，明確告知「你遇到詐騙了！」一方面安撫其情緒，另一方面迅速規劃逮捕行動。當41歲的邱姓車手依約前來收取30萬元現金時，埋伏在四周的員警一擁而上，當場將邱男逮捕，並查扣其欲詐取的30萬元現款、工作手機等相關犯罪證物。

▲和美警分局逮捕男車手查扣現金及手機等相關證物。（圖／警方提供）

和美分局表示，本案詐騙集團利用民眾對新興投資工具的不熟悉，透過TikTok等社交平台散播假廣告，再引導至LINE群組進行洗腦，最終以假APP製造投資獲利假象。全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將邱姓車手移送偵辦。

警方提醒民眾，投資理財應透過金管會核准之正式管道，對於在網路、社群媒體上看到的高報酬投資廣告，務必提高警覺。切勿輕易加入來路不明的LINE投資群組、下載非官方的APP，更切勿聽從指示進行「面交」或匯款。有任何疑問，請立即撥打165反詐騙專線或110向警方求證，以免畢生積蓄化為烏有。