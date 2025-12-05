汪志冰送吉祥話　蔣萬安、李四川有默契全部回贈議員

▲台北市長蔣萬安與副市長李四川在議會備詢。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長李四川日前主動表態，願參加國民黨內新北市長初選，未來動向備受關注。今（5日）議會總質詢，議員汪志冰特別送上菜頭、大蒜、粽子、蔥與吉祥話，但蔣萬安、李四川相當有默契，拿到「穩操勝算」、「好彩頭」、「包中」等，全都轉頭回贈汪志冰，讓汪忍不住說，「請不要一直想轉嫁到我身上」。

汪志冰質詢時說，蔣萬安市長毫無疑問要競選連任，是任重道遠；李四川副市長自己表達一定會登記參選，這是眾望所歸。她說，僅代表台北市民準備吉祥物送給二位，有菜頭、大蒜、粽子、蔥。

接著汪志冰請蔣萬安與李四川拿起祝賀詞，蔣首先拿到的是「穩操勝算」，笑稱「恭喜汪志冰議員」，另一張則是「從從容容」；李四川則拿到「好彩頭」、「包中」，他也推稱「汪志冰好彩頭」、「汪志冰議員包中」，汪則說，請不要一直想轉嫁到她身上。

接著汪志冰仍關切，李四川參選2026年新北市長一事。她問蔣萬安，李是得力助手、表現市民也有目共睹，未來會幫李站台嗎？蔣說，現在川伯還是他的副市長，「離選舉還有一段時間，團隊都沒有思考選舉的事」。

蔣萬安說，未來在新北市國民黨提名誰，若需要他一定全力以赴。李四川則重申，原則上現在和市長都在站輝達的台，一定會把輝達完成簽約開工，「選舉的事沒有輝達重要」。