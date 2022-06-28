21歲女歌手想斷了爺孫戀！談判慘被79歲丈夫槍殺　胸口中3槍斃命

▲墨西哥21歲年輕女歌手莉迪亞（Yrma Lydya）與大58歲的丈夫感情出現問題，約見面時竟遭丈夫狠心槍殺。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

墨西哥21歲女歌手莉迪亞（Yrma Lydya）上周四（23日）在首都貝尼托·胡亞雷斯區 （Benito Juárez）一家餐廳吃飯時遭到槍殺，兇手是當時和她同在包廂內的79歲丈夫。據了解，莉迪亞原本已準備提出離婚訴訟，卻在見面時遭丈夫殺害，胸口被擊中3槍身亡。

根據《太陽報》報導，21歲的民謠女歌手莉迪亞23日與大她58歲的丈夫在墨西哥市一家日式餐廳的包廂見面，據目擊者表示，夫妻倆發生激烈爭執，包廂內隨後傳出槍響，當時在餐廳內的一名警察衝進去將79歲男子艾爾南德斯（Benjamin Hernandez）制伏。墨西哥市首席安全官哈弗奇（Omar Garcia Harfuch）證實，莉迪亞胸口被擊中3槍身亡。

▲莉迪亞生前曾表示遭到丈夫家暴。（圖／翻攝自Facebook）

報導稱，莉迪亞2021年12月曾向警方報案，聲稱丈夫毆打並舉槍威脅她。今年4月，莉迪亞聯絡了一家律師事務所，準備提出離婚訴訟，還附上了幾次遭受家暴的臉部受傷照片作為證據。

▲莉迪亞原訂25日有一場演出，但在23日就慘遭槍殺。（圖／翻攝自Facebook）

哈弗奇表示，艾爾南德斯事發當天下午2點在這家餐廳與另外2人見面，他們在6點左右離開，莉迪亞隨後抵達餐廳。有報導稱，艾爾南德斯朝妻子開槍後試圖和保鑣一同乘坐豪華轎車逃離現場，被警方逮捕後，還藉機賄賂警察以求脫身。

Who is Yrma Lydya, singer murdered in a restaurant in Mexico by her husband, 58 years her senior? https://t.co/SgZp8Kd8KN — reviewtwist (@reviewtwist1) June 24, 2022

警方表示，目前調查仍在進行中，艾爾南德斯與保鑣26日首度站上法庭，律師辯護中並未認罪，反而堅稱他沒有殺害妻子，兩人現已被羈押候審。艾爾南德斯因年事已高，要求居家監禁，但遭到法官駁回，將於30日再次出庭。

"Se sentía poderoso" | Abogado, asesino de Yrma Lydya, es ligado a generales, Obispo y hasta a García Luna https://t.co/O7W3g7Gn8X pic.twitter.com/jvMMgZHxq9 — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) June 26, 2022

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》