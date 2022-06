21歲女歌手想斷了爺孫戀！談判慘被79歲丈夫槍殺　胸口中3槍斃命

▲墨西哥21歲年輕女歌手莉迪亞(Yrma Lydya)與大58歲的丈夫感情出現問題,約見面時竟遭丈夫狠心槍殺。(圖/翻攝自Facebook)

記者張寧倢/編譯

墨西哥21歲女歌手莉迪亞(Yrma Lydya)上周四(23日)在首都貝尼托·胡亞雷斯區 (Benito Juárez)一家餐廳吃飯時遭到槍殺,兇手是當時和她同在包廂內的79歲丈夫。據了解,莉迪亞原本已準備提出離婚訴訟,卻在見面時遭丈夫殺害,胸口被擊中3槍身亡。

根據《太陽報》報導,21歲的民謠女歌手莉迪亞23日與大她58歲的丈夫在墨西哥市一家日式餐廳的包廂見面,據目擊者表示,夫妻倆發生激烈爭執,包廂內隨後傳出槍響,當時在餐廳內的一名警察衝進去將79歲男子艾爾南德斯(Benjamin Hernandez)制伏。墨西哥市首席安全官哈弗奇(Omar Garcia Harfuch)證實,莉迪亞胸口被擊中3槍身亡。

▲莉迪亞生前曾表示遭到丈夫家暴。(圖/翻攝自Facebook)

報導稱,莉迪亞2021年12月曾向警方報案,聲稱丈夫毆打並舉槍威脅她。今年4月,莉迪亞聯絡了一家律師事務所,準備提出離婚訴訟,還附上了幾次遭受家暴的臉部受傷照片作為證據。

▲莉迪亞原訂25日有一場演出,但在23日就慘遭槍殺。(圖/翻攝自Facebook)

哈弗奇表示,艾爾南德斯事發當天下午2點在這家餐廳與另外2人見面,他們在6點左右離開,莉迪亞隨後抵達餐廳。有報導稱,艾爾南德斯朝妻子開槍後試圖和保鑣一同乘坐豪華轎車逃離現場,被警方逮捕後,還藉機賄賂警察以求脫身。

