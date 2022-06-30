醫師娘縱火燒夫「幾乎毀容」　判刑7年定讞再被控殺兒未遂

▲林姓醫師娘因縱火燒夫，被依殺人未遂判刑7年確定。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市林姓女子4年前因自認遭醫師丈夫家暴，談離婚時又發生口角，趁丈夫午睡時，潑灑汽油、酒精縱火，丈夫全身40%燒傷，幾乎毀容，最高法院已依殺人未遂罪判林女徒刑7年確定，但丈夫堅持要為當時也在家中的8月大兒子提告，台北地檢署30日以同一行為犯行已判決確定等理由，第3度將林女處分不起訴。

根據法院判決，林女在2018年因與醫師丈夫相處不睦，懷疑丈夫家暴又偷吃，要求離婚並爭取幼子監護權，2人發生多次爭執，同年10月19日再次大吵一架後，林女先後買了工業酒精及汽油，趁丈夫回家午睡時，潑灑汽油並持酒精燈靠近，瞬間點燃火勢。

林女丈夫從床上跳起，衝進浴室沖水滅火，林女則是嚇到下樓請鄰居報警，並返回家中將嬰兒抱走，林女丈夫的臉、頸、胸、背及四肢，共約體表面積40%受到二度至三度燒傷，還一度發出病危通知，經搶救後才救回，林女因此被依家暴殺人未遂罪判刑7年確定。

不過林女丈夫認為，當時8個月大的兒子也因火警意外受傷，代兒子再告林女涉嫌殺人未遂，但檢方認定，當時孩子是在不同房間，無法證明傷勢與火勢的因果關係，且即使有關，也屬於同一犯罪行為等理由，3度處分不起訴林女。