頂大碩士搶28K飯碗！老鳥搖頭「文組必然低薪」　全場戰爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

從國內的就業市場來看，文組畢業生普遍跟理組的薪水有一大段落差。一名網友直言，去年部門應徵行政人員，薪資開不到28K；沒想到，畢業於頂大碩士的正取竟立刻答應，讓他不禁感嘆，「文組低薪是必然的結果。」

網友在Dcard娓娓道來，去年部門徵行政人員，主要工作就是，協助軟體工程師處理日常瑣事，而履歷刊登後收到上百封應徵函，其中絕大多數是文組生，「面試後敲定人選後，我看到人資核出來的offer letter，薪資只比基本薪資多2千左右（約2萬7250），而且還是伙食+基本薪資+全勤才堆出來的。」

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起初，原po看到這個價碼，忍不住擔心會遭拒絕，「人資只叫我多列幾個備取，說以她的經驗，這種工作問2~3人就會有人來報到，結果正取收到這份薪資後馬上答應要來，重點是她的學歷是國立貓空大學的文組碩士。」

▲原po奇葩的結論被戰翻。（圖／翻攝自Dcard）

最後，他不禁吐槽，「那些抱怨文組薪資低的人不用去怪政府或老闆，要怪就去怪那些明知低薪也搶著做的文組人吧！我敢這樣說就是有對照組，本來上頭給我徵工程師的預算是1年80萬，但徵了好幾個月，發現這點錢真的找不到像樣的人，後來我去爭取預算，把上限拉高到超過120萬，才找到比較堪用的人。」

這番話引起一陣撻伐，廣大網友紛紛回應，「你發這篇文真的很沒意義」、「文組的真倒楣，高薪缺少還要被嘲諷是自己不爭取，是懂不懂供需關係造成的現象」、「我怎麼一樣貓空文組碩畢業，就有快120萬，沒必要這樣地圖炮」、「社會需要各種人，沒必要這樣，我自己是做軟體開發的，就很佩服客服或是行政如果要我去做我應該沒辦法，」、「唉又來一個自我感覺良好的，說穿了我們也都只是勞工而已」、「假如你是好棒棒的理組，你的邏輯與因果推論實在看不出有多優秀呢」。

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