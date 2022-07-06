桃機貼心！機場公司打造職場互助教保服務中心　營造友善職場

▲歷時一年多的規劃與籌，桃園機場教保中心日舉辦完工開幕儀式（由左至右：桃市府教育局余黛佳科長、桃市府秘書處專門委員張惟翔、機場公司總經理但昭璧、交通部部長王國材、機場公司董事長林國顯、交通部人事處處長蔡英良、立法委員魯明哲辦公室主任鍾育欣、立法委員黃世杰服務處秘書林文磚）

記者錢雅慧／綜合報導

為配合行政院「政府機關（構）加速推動公共化教保及托育服務政策」與「我國少子女化對策計畫」之推動，機場公司歷時一年多的規劃與籌備，設置「桃園機場職場互助教保服務中心」。由交通部長王國材與機場公司董事長林國顯共同主持完工開幕儀式，預計今年8月開班營運，招收2至6歲之幼兒40名。結合2018年所成立之托嬰中心，機場公司提供員工0～6歲學齡前子女完整的托嬰與教保服務，以實際行動營造友善職場，落實ESG強化企業競爭力。

▲王國材部長視察桃園機場教保中心，肯定機場公司經營團隊對友善職場之努力。（由左至右：機場公司董事長林國顯、交通部部長王國材、機場公司總經理但昭璧）

交通部長王國材表示，政府因應少子化，以0至6歲國家一起養為目標，推動公共托育普及化政策，讓年輕人敢婚、願生、樂養。交通部積極響應國家政策，成立專案管理小組盤點部內及所轄機關構現有閒置空間，並協助其設置員工子女教保設施，目前已確定有24處教保中心，共計44個班，為員工提供更多安心托育的選擇。

▲王國材部長視察機場公司教保中心，體驗內部設施。

機場公司董事長林國顯表示，員工為企業實踐永續發展的關鍵要素，機場公司為第一家同時設置「企業托嬰中心」與「職場互助教保服務中心」的國營企業，期望以更友善的職場工作環境，讓身居國門第一線的工作同仁能夠無後顧之憂地專心堅守崗位。他並引述西方諺語「培育一個小孩，需要舉全村之力」（It takes a village to raise a child），桃園機場即是一個Airport village ，員工要兼顧工作與養育小孩十分不容易，機場公司會作為大家的最佳後盾。

▲交通部長王國材、機場公司董事長林國顯與前來參觀員工子女開心合影。



桃園市政府秘書處專門委員張惟翔代表鄭文燦市長出席時表示，桃園機場在疫情期間，配合相關防疫工作，十分辛苦，教保中心的設置可讓員工放心與安心。桃園機場有許多員工設籍於桃園市，市府會全力支持機場公司的相關政策與發展。

▲王國材部長視察機場公司教保中心，了解未來混齡教學進行方式。

桃園機場職場互助教保服務中心耗資近1500萬元（其中由教育部補助1000萬），位於第一航廈入境區域。學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2,000元，預計收托幼兒40名，以機場公司、與機場公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、 孫子女為優先申請對象，如有餘額將對外開放。相關服務由教育部公開評選出的專業教保經營團隊所提供，未來也將邀請家長參與中心之活動，如晨光時間的故事帶領、職場分享等，帶領幼兒進行機場探索，認識生活的環境。

▲機場公司教保中心設備新穎，收費比照非營利幼兒園，預計今年8月開班營運。

除托嬰／教保中心外，機場公司推行多項友善職場措施，包括提供生育、子女教育補助，開辦「母性健康保護計畫」（針對欲懷孕或妊娠前後之女性同仁，巡視及勘查其工作環境，視需求調整業務或差勤安排，透過系統性的預警檢視，降低育兒潛在風險）、提供全年7天家庭照顧假、設置辦公區域哺集乳室、劃設員工接送幼兒專用停車位等，期望透過打造幸福企業，建立員工歸屬感與凝聚力，進而吸引優秀人才加入機場團隊，提升工作效率與企業競爭力，交通部人事處處長蔡英良、社團法人台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純等均一同出席儀式。