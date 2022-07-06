待17年薪資沒3萬！中華快遞加薪5千有譜　「擬回溯7／1生效」

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞長年低薪，工會7/4發起首波罷工，若協商無果，不排除再發起第二波全台總罷工，交通部長王國材下令要中華郵政及中華快遞檢討加薪方案，中華快遞大股東中華郵政公司總經理江瑞堂表示，最快7月中可召開中華快遞董事會，爭取全面加薪5千元，一旦通過將回溯7/1起生效。

中華快遞為中華郵政公司轉投資公司，中華郵政佔有40%股份，為中華快遞大股東，交通部要求中華郵政介入中華快遞調薪案。

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江瑞堂表示，交通部長王國材承諾同意工會所提訴求，全面加薪5千元，也因此未來將朝這方向來做，中華郵政公司佔有4成股份，其他民股包括華航、大榮貨運等，應該也會支持中華快遞調薪案。

江瑞堂強調，中華快遞7月一定會召開中華快遞董事會，最快7月中前會召開，一旦所有董事都同意5千元調薪案，將傾向回溯7/1起生效，這個月就加薪，他會向中華快遞董事長黃振忠提出該建議。

針對工會憂心調薪後，人事支出增加費用可能會影響盈餘和績效獎金，江瑞堂表示，最主要是業績不要流失，一邊調薪，一邊維持公司成長，不要抗爭影響銀行信賴和業績，除非是業績衰退，否則他認為到年底時員工年所得不會減少，期盼中華快遞員工一起來努力和爭取業績。

