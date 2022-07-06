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民進黨「屠龍計畫」曝光？　林錫耀曝1關鍵直呼荒唐

▲▼民進黨中執會後提名記者會 秘書長林錫耀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林錫耀接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期網路流傳一份「執行會議紀錄摘要」，言明要放出風聲「挺衛福部長陳時中、打擊無任所大使林佳龍」，並結合民調戰、媒體、名嘴、基層組織「確認陳時中是台北最強棒」。對此，民進黨秘書長林錫耀今（6日）直呼「荒唐」，該文件早在5月25日就預測陳時中6月會確診，明顯就是假的。

近期網路流傳一份標記今年5月25日民進黨「執行會議紀錄摘要」，研議如何集結黨內力量，讓陳時中參選台北市長，並在黨內放風聲，要打壓另一位積極爭取參選台北市長的林佳龍，內容包括：民調戰宣布陳時中領先，是台北最強棒；透過三立、民視、自由時報等媒體宣傳造勢；溝通名嘴周玉蔻發布獨家；找民進黨發言人林靜儀表態；找台北市議員苗博雅、簡舒培攻擊柯文哲；投書外媒，塑造陳時中是「防疫英雄」形象；整理林佳龍不利消息，提供給媒體和網路社群小編；找英系立委臉書發文支持陳時中，還要大量花錢下廣告等。

對此，林錫耀今天在提名記者會後受訪表示，他有看到網路已有人在傳這份資料，明顯就是假的，居然在5月25日就可以預測陳時中6月會確診，「很荒唐！陳時中有沒有確診，沒有人可以計畫到什麼時候生病」。

對於該份文件，林佳龍辦公室今天表示，從未看過這份會議紀錄，也不認識這位吳姓人士。網路發文指相關的內容影射此份文件與林佳龍有關，林佳龍辦公室已連續接獲媒體詢問，為釐清事情真相，已著手準備資料至警察局報案。

▲▼網路流傳一份自稱民進黨內部文件 林佳龍 陳時中。（圖／翻攝自網路）

▲▼網路流傳一份自稱民進黨內部文件 林佳龍 陳時中。（圖／翻攝自網路）

▲▼網路流傳一份自稱民進黨內部文件 林佳龍 陳時中。（圖／翻攝自網路）

▲網路流傳一份自稱民進黨內部文件。（圖／翻攝自網路）

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