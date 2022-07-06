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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「也許你曾後悔過選聲量大的」　林佳龍：盼選舉回歸公共事務討論

▲▼總統蔡英文、無任所大使林佳龍出席紀錄片《台灣男子葉石濤》台北首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲交通部前部長林佳龍。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長人選尚未定案，除了衛福部長陳時中、前副總統陳建仁被視為熱門人選外，交通部前部長林佳龍也多次積極爭取提名。林佳龍6日於Podcsat節目《阿龍開港》中表示，他想要透過自己的參與，讓選舉回歸討論公共事務的本質，若只是選出大家覺得很討喜的人，或這時候剛好聲量比較大的人，「也許我們過去選擇也曾經後悔過」。

林佳龍6日邀請「法律白話文」上他個人的Podcsat節目對談，針對「為何要與總統蔡英文作對？」提問，林佳龍笑說，因為他是水瓶座，喜歡拋開框架思考每一件事。當初他競選並擔任台中市長，意在磨練，因而累積一定基礎，接下來想要前進首都圈，希望拋開本位主義，妥善地進行跨縣市國土規劃。

林佳龍認為，就算民進黨完全執政，依然要保有批判性，選舉不是只要贏，認真做事才是他的信念。然而，現在選舉都是在拚聲量，甚至負面情緒高於正面情緒。

因此，林佳龍說，他想要透過自己的參與，讓選舉回歸討論公共事務的本質。若只是選出大家覺得很討喜的人，或這時候剛好聲量比較大的人，「也許我們過去的選擇也曾經後悔過」。

林佳龍強調，民進黨批判精神要從內部做起，既然有機會參與台北市長選舉，他想要重新形塑「首都市長」選舉，如果換作別人選，他會當啦啦隊，幫大家加油，再前往下一站。

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