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快訊／拼10天內搞定雙北提名　林錫耀曝人選「有意想不到的人」

▲▼民進黨中執會後提名記者會 秘書長林錫耀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林錫耀答覆媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨積極佈局地方選舉，目前全台22縣市中，還有台北市、新北市、新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣6縣市尚未提名。針對外界最關注的雙北市長人選，黨秘書長林錫耀今（6日）受訪時透露，這幾天選舉對策委員會開會取得共識，應該很快就會推出「最強候選人」，近期徵詢對象除了媒體曝光過的人選，還有「想都沒想過的人」。

林錫耀今天下午在提名記者會受訪說，對於雙北提名人選，希望最近幾天選對會開會，大家取得共識，應該很快就會推出最優質、最適當、最強的候選人出來，希望在7月17日全國黨代表大會前「把它搞定」。

媒體關注，據報載，近期身兼黨主席的總統蔡英文兩度約詢無任所大使林佳龍，但林佳龍對於參選新北市長仍說「不」；對此，林錫耀笑說，媒體關注有沒有約詢誰，「有些媒體有曝光，沒曝光的還更多勒！」他說，蔡英文知道時間接近，近期緊鑼密鼓、非常密集的在做徵詢和溝通，其中有媒體寫過的人選，也有想都沒有想過的人，想辦法說服他們「進或退」。

至於原被視為新北市長潛在人選的立委羅致政表態，選對會不用把他列入考量，是否代表新北人選將排除立委層級？林錫耀說，他的確有徵詢過羅致政的意見，羅也表達願意扛起重責，「老實說，只要認為有可能的，或者公開表態過的，都會面對面徵詢意願」，但也許時間無法那麼快。

媒體追問，對於前副總統陳建仁這麼優秀的人，選對會到底有沒有找他談過？林錫耀語帶保留地說，「我什麼都可以講，就是沒辦法針對特定對象作回答」，因為他認為沒有必要，任何可能人選他都很重視，都會認真地去徵詢、評估、溝通。

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