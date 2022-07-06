「林智堅太強國民黨才卯起來圍毆」　民進黨：手法太Low！

▲民進黨中執會後，秘書長林錫耀回應記者提問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對近日國民黨大動作指控民進黨桃園市長參選人林智堅，民進黨秘書長林錫耀6日接受媒體訪問時表示，可能國民黨覺得林智堅太強，居然卯起來要圍毆他，「這樣烏賊戰造謠抹黑，選舉可以競爭但要基於事實，不要硬要羅織、惡意連結去污衊毀滅一個人，這樣很離譜，這樣手法太low」。

林錫耀表示，林智堅已經召開記者會，很詳細跟社會說明他兩個論文是怎樣來的，也回答了所有質疑，很可惜國民黨大概覺得林智堅太強，居然卯起來要圍毆他。

他說，大家如果對於學術論文有了解，有過經驗的人應該可以看出來，中華大學論文是教授接的研究計畫，有讀過研究所就知道，這一般會找助理來參與做計畫，這是常態，所以研究計畫會跟教授一起成為共同作者，在研討會發表，然後現在說論文是抄研究計畫，本來就是共同作者，沒有抄不抄的問題。

林錫耀接著說，台大國發所的論文，簡單想也知道林智堅是把自己選舉當成研究題目，他是研究三腳督第三者的作用，另外一位是研究林智堅怎麼會當選的，旨趣不一樣，資料還是林智堅提供的。

林錫耀表示，結果國民黨把白的染成黑的，國民黨打這種烏賊戰，讓他想到蔡英文論文跟宇昌案，大家還不放過蔡英文論文，還能說是假的。他強調，選舉可以競爭但要基於事實，不能硬要羅織、惡意連結，去污衊毀滅一個人，這樣很離譜，「這樣手法太low，一點都不政治，不如攤開來講，人家已經回答了，林智堅不得不提告，沒有以告止謗，潑髒水洗也洗不乾淨，沒有公理可言」。