柯文哲看北市選戰：很多人為「1字」不投蔣萬安　黃珊珊可搶藍、綠票

▲台北市長柯文哲。（圖／網路節目《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局2022九合一選舉人選，國民黨已推派立委蔣萬安參選，民進黨則由衛福部長陳時中呼聲高，而民眾黨台北市長柯文哲則將台北市副市長黃珊珊視為接班人。面對台北市選戰三腳督局面，柯文哲分析，若蔣萬安民調比黃珊珊低時，有些人會把票轉移到黃珊珊身上；而陳時中民調若拉不起來，也會將票轉給黃珊珊。

柯文哲日前接受「新聞不芹菜」網路節目專訪，並且於5日對外播出。針對本土企業「棄陳保黃」可能性，柯文哲表示，台灣政治最大黨是「西瓜黨」（意指趨炎附勢），最大幫派是「金錢幫」，企業界除非有很強的意識型態，不然都是看誰有贏面就支持誰，會選上的人就捐多一點，其他的就意思意思，而且企業要賺錢就不會想要得罪人，所以沒有棄誰保誰問題。

柯文哲認為，台灣都是負面選舉，蔣萬安只要掛個「蔣」字，很多人就不會投他，但台北市也有人絕對不投民進黨，於是黃珊珊夾在中間，當蔣萬安民調比黃珊珊低時，有些人會為了不給民進黨當選，就會把票轉移到黃珊珊身上；而綠營則是陳時中若民調拉不起來，為了不讓蔣萬安當選，也會把票轉給黃珊珊。

柯文哲提及，負面選舉也只有台灣有，先前美國總統大選分為喜歡川普跟討厭川普，而台灣2020總統大選也是，只有國民黨推出的韓國瑜一個候選人，僅有討厭韓國瑜、喜歡韓國瑜兩者之分。

至於前台北市長郝龍斌認為此次台北市長選戰是「兩藍一綠」競爭，柯文哲笑說，台北市長有3個候選人，自己可以當第4個，郝龍斌則可以當第5個，「郝龍斌應該就是不甘寂寞，顯現了焦慮感。」一開始想把黃珊珊邊緣化，現在講的話則都是在訴諸「棄保」。

另外，關於至於陳時中民調出現下滑趨勢，柯文哲指出，一年前陳時中支持度確實很高，但「人算不如天算，路遙知馬力，日久見人心。」