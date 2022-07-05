再為重陽敬老金槓上！　柯文哲批蔣萬安「騙票」：負債累累還發

▲台北市長柯文哲。（圖／網路節目《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局2022九合一選舉人選，國民黨已推派立委蔣萬安參選，民進黨則由衛福部長陳時中呼聲高，而民眾黨台北市長柯文哲則將台北市副市長黃珊珊視為接班人。柯文哲5日諷刺蔣萬安個性難改變，現在懂「富不過三代」道理，且蔣萬安喊恢復重陽敬老金就是「騙票」，「先騙到再說」。

柯文哲日前接受「新聞不芹菜」網路節目專訪，並且於5日對外播出。針對蔣萬安是否會複製2018年時任國民黨台北市長候選人丁守中失利結果？柯文哲表示，真正打過選戰的人就知道，選票板塊移動都是在最後一週，現在講都沒有用，人還是要精進自己，不過也知道個性很難改變，「人家說富貴不出三代，我現在懂他的道理。」

柯文哲提及，像他自己就是「第一代出生打天下」的人，大家心臟都很大顆，但若生於官宦之家，突然要對方去騎腳踏車拚一日雙塔，「那就瘋子才會做的事情，很困難，他腦袋裡面不會去幹那種事。」而蔣萬安個性是天生DNA加上環境關係，「要突破很不容易。」

另外，關於北市重陽敬老金爭議，柯文哲認為，蔣萬安稱他情緒勒索、不給老人福利，但他回了一句話之後，蔣萬安至今都不敢回答，社會局預算就這麼多，蔣萬安要切掉哪一塊挪出來？如果都不要切就得舉債，那蔣萬安要舉債多少？政治是很現實的，錢就是這麼多，「我們台灣的政治人物，明明就負債累累還在發重陽敬老金。」

至於會不會認為蔣萬安、陳時中缺乏行政經驗？柯文哲回應，這2人沒有實際執政的經驗，而他們比較誠實，不然發重陽敬老金哪裡算問題，且對選戰確實有用，但就是騙票，「騙票啦！先騙到再講。」並引用前立委朱高正的名言「政治就是最高明的騙術」。