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陳時中北市支持度34.75％勝蔣萬安、黃珊珊　林佳龍上陣卻成吊車尾

▲林佳龍、陳時中。（合成圖／記者蔡佩旻翻攝、記者林敬旻攝）

▲林佳龍、陳時中。（合成圖／記者蔡佩旻翻攝、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

儘管民進黨尚未確定2022台北市長參選人，但首都爭霸「三腳督」態勢已明顯。根據最新民調，衛福部長陳時中若出戰，以34.75％支持度勝過國民黨參選人蔣萬安及台北市副市長黃珊珊，但如果是前交通部長林佳龍上陣，結果卻是敬陪末座。

《菱傳媒》6日發布台北市三腳督民調，在「今年的台北市長選舉請問您目前傾向支持哪一個市長候選人？」中，陳時中出戰，支持度達34.75％，勝過蔣萬安32.60％、黃珊珊23.72％，另有7.72％尚未決定、1.20％都不支持，不會去投。但同樣題目改由林佳龍上陣，他則獲22.32％支持度，輸給蔣萬安33.05％、黃珊珊25.48％，另有12.59％尚未決定、6.57％都不支持，不會去投。

另外民調也顯示，「蔣萬安VS黃珊珊選民支持度比一比（對比陳時中）」結果為，只喜歡國民黨的北市選民，支持蔣萬安的比例達98.04％，只喜歡民眾黨的北市選民，支持黃珊珊的比例為88.46％。

若是「蔣萬安VS黃珊珊選民支持度比一比（對比林佳龍）」，其結果是只喜歡國民黨的北市選民，支持蔣萬安的比例達97.06％，只喜歡民眾黨的北市選民，支持黃珊珊的比例為90.38％。

該份民調由《菱傳媒》委託，台大政治系教授張佑宗問卷設計、皮爾森數據負責執行。從2022年6月28日至2022年7月2日，針對台北市年滿20歲以上的網路人口，以網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。

同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

《菱傳媒》指出，這次民調有效樣本為2386份。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.01％以內。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布 2021 年10月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP 修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

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