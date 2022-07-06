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長新冠「腦霧」可能原因曝！　研究：免疫細胞攻擊造成腦神經受損

▲▼新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲部分民眾在新冠急性感染症狀康復後出現後遺症。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國立衛生研究院（NIH）最新研究指出，確診新冠肺炎之後出現的免疫反應，會攻擊大腦內的血管，這可能就是導致病患出現「長新冠」（Long COVID）的原因之一。

NIH研究團隊解剖9名染疫後身亡者的大腦，結果並沒有在大腦中找到新冠病毒，但卻發現人體自身的抗體攻擊了大腦血管內壁的細胞，進而導致發炎和損傷。此研究結果可以解釋，為何有些人確診後會受到持續性影響，包含出現腦霧、頭痛、疲勞、失眠、味覺和嗅覺喪失等症狀，也有助於替長新冠設計新的治療方法。

NIH科學家、研究資深作者納特（Avindra Nath）表示，確診患者通常會出現神經系統的併發症，但潛在的病理和生理原因都還不清楚，「我們先前在屍檢中發現患者大腦中的血管損傷和發炎，可是不明白其中損傷的原因，而在這篇研究論文中已找到重要見解。」

9名接受屍檢的參與者年齡在24歲至73歲之間，腦部掃描都有出現血管損傷，透過和另外10個對照組進行比較後發現，針對新冠肺炎產生的抗體，錯誤地瞄準形成「血腦障壁」（blood-brain barrier）的細胞。這種細胞是阻礙有害入侵者進入大腦、允許必要物質通過的重要結構。

研究指出，這些細胞的損傷可能會導致蛋白質滲透、出血或血栓，從而增加中風的機率；同時還可能讓巨噬細胞到滲透部位進行修復，進而導致發炎。研究團隊表示，受攻擊區域內的正常細胞被嚴重破壞，影響其解毒和調節新陳代謝的能力。

納特說，「這種免疫反應很可能在新冠肺炎患者體內持續很長的時間，導致其神經元受傷。」此研究能協助改良長新冠患者的治療方法，「或許可以透過降低免疫反應的藥物來幫助緩者，這些發現具有非常重要的治療意義。」

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