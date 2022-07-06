加拿大將報廢1360萬劑AZ疫苗　捐贈海外沒人要

▲約有85%加拿大民眾已施打新冠疫苗。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大國內新冠疫苗供過於求，即便想要捐贈，其他國家因配送等挑戰無法接受，如今將報廢1360萬劑AZ疫苗。

美聯社報導，早在新冠疫情初期，加拿大2020年就和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，取得2000萬劑AZ疫苗，在2021年3月至6月期間，至少有230萬名加拿大人施打接種至少1劑疫苗。不過到了2021年上半年，AZ疫苗爆發罕見血栓問題，政府便決定主要提供輝瑞BNT與莫德納的mRNA疫苗。

面對疫苗過剩問題，加拿大政府2021年7月便承諾把先前採購的疫苗捐出，數量約1770萬劑。但衛生部5日表示，由於疫苗需求有限，且受援助國家在配送疫苗方面有困難無法接收，將不得不報廢過期的1360萬劑疫苗。

依據統計，加拿大先前總共捐贈890萬劑AZ疫苗，其中480萬劑為直接採購、410萬劑透過COVAX疫苗共享計畫購買。數據顯示，約有85%加拿大民眾已施打新冠疫苗。

在此之際，歐洲多國新冠確診數量出現大幅飆升，包括葡萄牙、法國、德國、義大利、西班牙、希臘、荷蘭、丹麥等國，都因傳染力更強大的Omicron亞變種BA.4、BA.5疫情，導致新增染疫數字持續增加中。

專家警告，隨著幾乎所有防疫限制鬆綁，加上接種追加劑的狀況不佳，夏季染疫病例數可能會激增。巴黎郊外一間醫院的傳染病專家班傑明博士（Dr Benjamin Davido）認為，「疫情大流行將再一次加速，透過施打加強劑來保持穩定的免疫力至關重要」。