　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大將報廢1360萬劑AZ疫苗　捐贈海外沒人要

▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲約有85%加拿大民眾已施打新冠疫苗。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大國內新冠疫苗供過於求，即便想要捐贈，其他國家因配送等挑戰無法接受，如今將報廢1360萬劑AZ疫苗。

美聯社報導，早在新冠疫情初期，加拿大2020年就和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽約，取得2000萬劑AZ疫苗，在2021年3月至6月期間，至少有230萬名加拿大人施打接種至少1劑疫苗。不過到了2021年上半年，AZ疫苗爆發罕見血栓問題，政府便決定主要提供輝瑞BNT與莫德納的mRNA疫苗。

面對疫苗過剩問題，加拿大政府2021年7月便承諾把先前採購的疫苗捐出，數量約1770萬劑。但衛生部5日表示，由於疫苗需求有限，且受援助國家在配送疫苗方面有困難無法接收，將不得不報廢過期的1360萬劑疫苗。

依據統計，加拿大先前總共捐贈890萬劑AZ疫苗，其中480萬劑為直接採購、410萬劑透過COVAX疫苗共享計畫購買。數據顯示，約有85%加拿大民眾已施打新冠疫苗。

在此之際，歐洲多國新冠確診數量出現大幅飆升，包括葡萄牙、法國、德國、義大利、西班牙、希臘、荷蘭、丹麥等國，都因傳染力更強大的Omicron亞變種BA.4、BA.5疫情，導致新增染疫數字持續增加中。

專家警告，隨著幾乎所有防疫限制鬆綁，加上接種追加劑的狀況不佳，夏季染疫病例數可能會激增。巴黎郊外一間醫院的傳染病專家班傑明博士（Dr Benjamin Davido）認為，「疫情大流行將再一次加速，透過施打加強劑來保持穩定的免疫力至關重要」。

ET快訊
金門3年來最高雨量！　泥水灌民宅良田淹成超大泳池
私房錢？　水管改建挖出「34000枚宋朝古幣」
夏克立「脫手92坪南港愛巢」公告秒刪！　房產全登記在黃嘉千名
快訊／許藍方被控不倫人夫　判決結果出爐！
親友接機爆本土BA.5　指揮中心急祭「5規範」：開車窗、不飲
本土首例BA.5！　桃園同車到台中感染
染疫康復門診累計收案1917人　「長新冠」症狀第一名竟是它
快訊／BA.5攻入社區！　首見2例本土個案
快訊／1歲男童染疫　發病隔天死亡
快訊／今本土+34499！新北最多　各縣市分佈曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長新冠「腦霧」可能原因曝！　研究：免疫細胞攻擊造成腦神經受損

加拿大將報廢1360萬劑AZ疫苗　捐贈海外沒人要

麥塊戰神Technoblade癌逝！告別影片引人淚崩　1天內狂增百萬粉絲

網紅直播「給蛇咬」眼睛上吊毒發慘死　生前託付粉絲1件事

為荷包低頭！南韓泡菜「從中國進口」5月破紀錄　沾腳癬吃也沒差

他每天狂吞20顆維生素D！超標80倍釀腎損傷　又拉又吐以為罹癌

美槍擊7死！2歲童「躲爸屍體下」獨自活命　天真問：爸媽何時回來

伊萊克特拉野火狂撲加州！火勢一夜延燒3百萬坪「比信義區還大」

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

長新冠「腦霧」可能原因曝！　研究：免疫細胞攻擊造成腦神經受損

加拿大將報廢1360萬劑AZ疫苗　捐贈海外沒人要

麥塊戰神Technoblade癌逝！告別影片引人淚崩　1天內狂增百萬粉絲

網紅直播「給蛇咬」眼睛上吊毒發慘死　生前託付粉絲1件事

為荷包低頭！南韓泡菜「從中國進口」5月破紀錄　沾腳癬吃也沒差

他每天狂吞20顆維生素D！超標80倍釀腎損傷　又拉又吐以為罹癌

美槍擊7死！2歲童「躲爸屍體下」獨自活命　天真問：爸媽何時回來

伊萊克特拉野火狂撲加州！火勢一夜延燒3百萬坪「比信義區還大」

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

日韓越泰納低風險考慮免PCR　莊人祥：入境上限「考量2因素」適度放寬

陽明山4死車禍老董終起訴　女兒陪出庭哀曝：爸失智領殘障手冊

長新冠「腦霧」可能原因曝！　研究：免疫細胞攻擊造成腦神經受損

地表最長20公分洋芋片！超商獨賣「9款異國零食」　軟糖也放大2倍

快訊／李俊俋承諾「贏回嘉義市、議員全壘打」：給我4年會不一樣

快訊／Kolas自稱「無懼之人」：花蓮不再是「恐懼的總和」

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

獨／沒漲房租！台中30年地標熄燈　房東現身：麥當勞主動退租

3千出版社、百萬種日文書零時差下訂！2022上半暢銷小說TOP10公布

骨科名醫砸2.1億零貸款買華固名鑄　跟庾澄慶當鄰居

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

「這國」宣告破產　急向俄羅斯求援

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

即／美股開盤25分鐘道瓊「大跌600點」

她索吻草泥馬被噴滿臉　「顏射片」吸370萬瀏覽

經濟衰退憂慮消退　美股道瓊跌129點

85歲老醫師謊報年齡　檢查「拿錯針」害死3寶媽

俄羅斯原油一趟到中國賺4700萬元　高達俄烏戰前3倍

美禁墮胎！10歲女童「遭性侵懷孕」也被拒

烏估重建需7500億美元　俄特務出身官員任赫松州長

越戰燒夷彈女孩助救烏克蘭難民　包機236人抵加拿大

英國強生內閣失去2「關鍵大臣」

美國慶遊行槍擊案　 凶嫌合法購槍「穿女裝」逃跑

烏東分離派進軍頓內茨克　首強制沒收2外國貨輪

韓裔數學家許埈珥獲頒菲爾茲獎

更多熱門

相關新聞

美槍擊7死　2歲童「躲爸屍體下」倖存

美槍擊7死　2歲童「躲爸屍體下」倖存

美國芝加哥4日槍擊案增至7人死亡，在這場國慶日血腥屠殺中，一名年僅2歲的男童幸運存活，但當時他是在中彈死亡的父親身體下被發現，雙親均命喪現場。更令人心痛的是，孩子獲救後，不斷開口追問「爸爸媽媽是不是很快就會回來」。依據親屬創建的募款專頁，善款在短短8小時湧入超過170萬美元。

野火狂撲加州！火勢一夜蔓延比信義區還大

野火狂撲加州！火勢一夜蔓延比信義區還大

男童被煙火爆頭　媽捧著他頭骨大腦崩潰

男童被煙火爆頭　媽捧著他頭骨大腦崩潰

癌症患者確診471天　病毒在體內變異3次

癌症患者確診471天　病毒在體內變異3次

美警局用黑人照當槍靶！局長道歉：只是剛好

美警局用黑人照當槍靶！局長道歉：只是剛好

關鍵字：

AZ疫苗AstraZeneca新冠疫苗世界疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面