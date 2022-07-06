親友接機染BA.5！羅一鈞：小孩難免討抱抱　籲多利用防疫計程車

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診。目前我國有25%入境旅客都是由親友接送，醫療應變組副組長羅一鈞表示，親友接送本身就存在風險，還是希望透過打滿疫苗與相關防疫措施降低交叉傳染，也可多利用有隔板的防疫計程車隊，因為親友接送中「肢體碰觸」在所難免，尤其是有小朋友的家庭，許久未見難免討抱抱。

該起群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。

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羅一鈞表示，5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，也沒有喝水飲食或脫口罩，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「可能是車窗緊閉通風比較差一點」。兩名本土個案都接種過3劑疫苗，分別打2劑AZ與1劑莫德納，分別在2月中與1月底接種，目前剛好在5~6個月中間，但仍不敵長時間共乘染疫。

儘管爆出首例本土BA.5個案，羅一鈞提到，指揮中心暫不考慮限縮親友接送限制，但提醒5項防疫措施，包括接送者至少需接種2劑疫苗，親友上車前應針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食也應保持充分通風。

羅一鈞解釋，車子若一直處於車窗緊閉狀態，即使有開冷氣，帶有病毒濃度的空氣沒有新鮮空氣中和，依然會在車內循環。不過，車窗要開幾公分，或者何時要開窗，並沒有客觀量測規定，只能靠主觀感受，像是坐在車裡覺得悶了，就可打開窗戶讓放新鮮空氣進來，到機場接機時也要打滿疫苗，並在後續確診時及時通知親友做後續自我健康監測。