染疫最怕後遺症！「6種人」患長新冠風險最高　專家也難估痊癒時間

▲專家發現，有6種人罹患長新冠的機率較高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情在全球肆虐2年，人們對這恐怖病毒的了解也隨之增加，而其中最令人擔心的便是感染新冠可能引發的後遺症「長新冠」（Long COVID）。雖然目前學界對於長新冠的理解還不夠多，但美媒《財星》報導，新冠專家發現，有6種人罹患長新冠的機率較高，而專家也難以估計長新冠的症狀究竟會維持多久。

1. 反覆感染新冠病毒的人

約翰霍普金斯大學醫學院的阿佐拉（Alba Miranda Azola）表示，不斷重複確診的人群，無論其病情嚴重程度為何，即使在染疫後恢復健康，那這次的確診經驗也未必對患者在下次染疫時有所幫助，因為Research Square的研究顯示，患者每次再感染新冠，都會增加其罹患長新冠、住院和死亡的風險。

2. 染疫期間病毒載量高的人

最新研究發現，那些在染疫期間病毒載量較高的人，比較可能罹患長新冠。阿佐拉指出，目前用來治療新冠的抗病毒藥物Paxlovid等，未來或許可以被用來抑制患者身上的病毒載量，以減少他們罹患長新冠的風險。

3. 身上有EBV病毒潛伏的人

「人類疱疹病毒第四型」（EBV）是最常見的人類病毒之一。美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，許多人在童年時期就在不知情的情況下感染了EBV，這種病毒可能會導致單核細胞增多、慢性疲勞，並出現與長新冠相似的疲勞、注意力不集中和頭痛等症狀。研究發現，長新冠患者體內出現EBV病毒再活化的機率較高。

4. 有自體抗體的人

上述研究還發現，那些有自體抗體的人，罹患長新冠的風險更高。研究人員指出，只有6%具有自體抗體的長新冠患者，在確診前曾被確診罹患自身免疫疾病。阿佐拉表示，「他們血液中的抗體數量似乎有增加的趨勢，但我們還不了解造成相關情況的原因與方法。」

5. 染疫期間出現神經系統症狀的人

約翰霍普金斯大學肺部與重症監護醫學的伽利亞薩托斯（Panagis Galiatsatos）假設，部分有疲勞和呼吸急促問題的長新冠患者，大腦神經元會被新冠破壞，導致身體產生錯覺，刺激他們尋求更多睡眠和氧氣，進而導致患者出現神經系統症狀，如喪失味覺或嗅覺及嚴重的頭痛等。

6. 未接種疫苗者

雖然現有研究對接種疫苗能多大程度地降低長新冠風險仍存有爭議，但阿佐拉指出，「整體而言，接種疫苗確實能降低長新冠的風險，是毋庸置疑的。」