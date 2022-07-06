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快訊／BA.5正式侵台！首見2例本土個案　「家庭群聚」接機遭傳染

記者嚴云岑／台北報導

BA.5正式入侵台灣！中央流行疫情指揮中心今（6）日公布2例BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人確診，目前該起群聚累計5人染疫，3例為境外移入、2例為本土個案，另匡列一名密切接觸者，目前檢驗陰性，研判疫情無外擴。

▲▼7/5中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

該起群聚源於6/19，一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案；兩名小孩則於6/23出現發燒症狀，就醫採檢確診。3人於6月26日由飯店移出至住家繼續隔離，目前皆已隔離期滿。

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由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6/24出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6/29擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前5人都是無症狀或輕症。指揮中心表示，兩人年齡分別為30多歲及50多歲，案兄已隔離期滿，案母隔離至7月7日。另匡列相關接觸者共1人，案兄友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。

▲▼7/6新增2例本土OmicronBA.5關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲7/6新增2例本土OmicronBA.5關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該起本土BA.5發生於台中，6/19家人到機場接送時都有配戴口罩，全程車窗緊閉也無人飲食。而最早發病指標個案和國內家人無接觸，案母有短暫與2名小朋友接觸。

指揮中心6/15鬆綁邊境後，也開放親友接送，羅一鈞表示，依據統計，目前約25%入境旅客是由親友接送，會再提醒相關注意事項。該案匡列1名案兄密切接觸者，檢驗陰性，目前疫情無外擴。

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